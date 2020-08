Daisy Ridley nie mogła znaleźć pracy po występie w "Gwiezdnych wojnach"

Daisy Ridley niewątpliwie stała się rozpoznawalną aktorką za sprawą występów w "Gwiezdnych wojnach", gdzie wcielała się w główną bohaterkę trylogii sequeli, Rey Palpatine/Skywalker. Filmy, choć każdy z nich zarabiał coraz mniej i miał coraz gorsze oceny, były sukcesami finansowymi, ale aktorka przyznała, że zakończenie prac nad tercetem wcale nie było dla niej takie łatwe.

Jak Ridley wyjaśniła niedawno w wywiadzie z Entertainment Weekly, nie miała zbyt dużo propozycji pracy od początku tego roku, co było błogosławieństwem, ale też przekleństwem dla młodej aktorki:

"

Zakończenie Gwiezdnych wojen było bardzo smutne. Jak wyszedł film, to pomyślałam tylko "Mój Boże". To był tak ogromny rozdział mojego życia. Co dziwne, ostatnie parę miesięcy nie miałam zbyt dużo... oczywiście miło było mieć trochę czasu dla siebie, żeby spokojnie zrozumieć, co się działo przez ostatnie 5 lat. Zmusiło mnie to do zwolnienia, to było dobre dla mojej psychiki, bo Gwiezdne wojny były dla mnie ogromną częścią życia. "