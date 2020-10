Daniel Craig ma wulgarną radę dla nowego odtwórcy Jamesa Bonda [WIDEO]

Cały świat od dosłownie kilku lat czeka na nowy film o Bondzie. Wielu fanów żartuje, że nad "No Time To Die" musi wisieć jakaś klątwa, bo premierę filmu przekładano już tak wiele razy, że nie sposób tego zliczyć. Cóż, najwidoczniej wszechświat chce zatrzymać Daniela Criaiga jak najdłużej w roli agenta 007. Aktor chciałby pożegnać się już z ikoniczną postacią. Ma nawet radę dla swojego następcy.

Daniel Craig ma radę dla nowego agenta 007

25. produkcja o przygodach Jamesa Bonda będzie ostatnią produkcją, w której w rolę szpiega wcieli się Daniel Craig. Chociaż aktor teoretycznie nie jest już agentem 007, rola wciąż się na nim ciągnie i będzie to trwało do premiery filmu "No Time To Die", w Polsce znanego jako "Nie czas umierać". Gwiazdor jest bowiem zobowiązany do promocji blockbustera.

Właśnie w ramach promocji "No Time To Die" Craig gościł w pandemicznej odsłonie talk show The Tonight Show Starring Jimmy Fallon. Prowadzący zapytał aktora, czy ma jakieś mądre słowa, które może przekazać osobie, która w przyszłości zastąpi go jako Jamesa Bonda. Craig postanowił postawić na szczerość.

" Nie sp***dol tego. Mogę to powiedzieć? (...) To bardzo piękna i niesamowita rzecz. Oddaj tę postać w lepszym stanie, niż ją dostałeś. "

Na tym spotkanie Craiga i Fallona się nie skończyło. Prowadzący poprosił aktora, by wybrał swoje ulubione piosenki przewodnie z filmów o Bondzie. Do top 3 gwiazdora należą utwory Adele ("Skyfall"), Tiny Turner ("Goldeneye") i Carly Simon ("Szpieg, który mnie kochał"), co nie zmienia faktu, że piosenka Billie Eilish do "Nie czas umierać" również mu się bardzo podoba.

"Bond 25" - kiedy premiera?

25. odsłona przygód słynnego szpiega zaliczyła do tej porty kilka opóźnień. Ostatnia data została przesunięta ze względu na pandemię koronawirusa. W filmie Cary'ego Joji Fukunagi oprócz Craiga wystąpili Ralph Fiennes, Naomie Harris, Rory Kinnear, Léa Seydoux, Ben Whishaw, Jeffrey Wright, Ana de Armas, Dali Benssalah, David Dencik i Billy Magnussen. W głównego antagonistę wcielił się Rami Malek. Film ma trafić do kin dopiero w roku 2021.

