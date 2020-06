Daniel Craig obiecuje, że nowy "Bond" pokaże rzeczy, jakich jeszcze nie było

Na premierę filmu "Nie czas umierać" miliony fanów na całym świecie czekają już od kilku paru lat. Produkcja kilkukrotnie została przełożona, a na datę premiery wpłynęła również epidemia koronawirusa. Daniel Craig postanowił wesprzeć oczekujących miłośników Agenta 007 i zapowiedział, co nowego pojawi się w filmie.

Film "Spectre" miał być ostatnią produkcją z Craigiem w roli Bonda. Aktor dał się jednak na mówić na jeszcze jeden film i w ten oto sposób oczekujemy premiery dwudziestej piątej odsłony przygód agenta Jej Królewskiej Mości.

Aktor rozmawiał niedawno o nadchodzącej produkcji z portalem HeyUGuys. W wywiadzie opowiedział co nieco o nadchodzącym filmie.

Jak widać, ciężka praca nie tylko została wynagrodzona sowitą gażą, ale również pięknymi okolicznościami jamajskiej przyrody. Film "Nie czas umierać" będzie jednak słodko-gorzkim doświadczeniem dla widzów. Craig żegna się bowiem z rolą Bonda na dobre. Co sam aktor powiedział na ten temat?

Granie Bonda było częścią mojego życia przez cóż, teraz już ponad dekadę. To była kolejna szansa na zrobienie czegoś, co nie zostało do tej pory zrobione. To najlepszy możliwy sposób na pożegnanie się z rolą. Jestem wdzięczny za szansę na zrobienie tego. "