Daniel Craig w roli Magneto? Zobacz jak gwiazdor filmów o Bondzie może wyglądać w nowych "X-Men"

X-Men w filmach Marvel Studios to tylko kwestia czasu. Czy Daniel Craig sprawdziłby się w nowej serii jako główny antagonista? Fanart udowadnia, że tak!

Fani mutantów Marvela czekają z niecierpliwością, aż homo superior zadebiutują w MCU. Zanim to się jednak stanie, mogą sobie jedynie poteoretyzować, jak członkowie X-Men w nowym wydaniu będą wyglądać i kto się w nich wcieli. Pojawiła się nowa fanowska propozycja. Tym razem wybrano Daniela Craiga do roli Magneto. Jak prezentowałby się jako nemezis X-Men?

Daniel Craig w filmach Marvela jako Magneto? Zobacz fanart

Brytyjski aktor zasłynął dzięki roli Jamesa Bonda, w którą wcielał się od 14 lat. Miłośnicy agenta 007 czekają obecnie na premierę filmu "Nie czas umierać", który będzie pożegnaniem Craiga ze Szpiegiem Jej Królewskiej Mości, a to oznacza, że gwiazdor będzie do dyspozycji twórców kolejnych filmowych serii.

Czy jedną z nich może być nowa odsłona X-Men, już po przeniesieniu serii do kinowego uniwersum Marvel Comics? Tego chciałby instagramowy twórca znany jako spdrmnkyxxiii. Na jego profilu pojawia się wiele grafik inspirowanych popkulturą, bardzo często również postaciami z filmów i komiksów Marvela. Użytkownik tcdoescomics zaproponował, by spdrmnkyxxiii stworzył wizualizację jego fanowskiego castingu do nadchodzącej serii o mutantach. Zdaniem internauty Craig powinien wcielić się w Magneto. Jak aktor mógłby prezentować się w tej roli?

Jak widać, spdrmnkyxxiii postanowił zainspirować się wyglądem kostiumu Magneto z komiksów Ultimate, czyli odświeżonej wersji uniwersum Marvela. Okazuje się, że po założeniu peleryny i charakterystycznego hełmu, Craig bardzo przypomina Iana McKellena, który jako pierwszy wcielił się w przeciwnika Charlesa Xaviera.

X-Men w MCU - kiedy premiera filmu?

Czy Craig rzeczywiście dołączy do MCU? Wcieli się w Magneto i tym samym stanie się trzecim aktorem, oprócz Michaela Fassbendera, który grał tę postać? Obecnie trudno powiedzieć, bo filmy o X-Men zostały jedynie zapowiedziane i na razie nie zanosi się, by mutanci zadebiutowali na dużym ekranie. Ciężko jednak przewidywać, czym zaskoczą nas twórcy kinowego uniwersum Marvela.