Daniel Craig woli bary dla gejów, bo "w hetero jest za dużo machania ku*asami"

Daniel Craig jasno stwierdził, że woli pojawiać się w barach dla gejów, bo dzięki temu może uniknąć "agresywnego machania ku*asami", które zaobserwował w barach dla osób hetero.

Gwiazdor filmów o Jamesie Bondzie pojawił się niedawno w programie Lunch with Bruce, który prowadzi Bruce Bozzi, prywatnie jego przyjaciel. Panowie porozmawiali na wiele tematów - jednym z nich było właśnie chodzenie do barów. Aktor miał bardzo klarowną i przemyślaną opinię na taki sposób spędzania czasu:

Chodzę do gejowskich klubów odkąd tylko pamiętam. Jednym z wielu powodów jest fakt, że tam bardzo rzadko wplątuję się w jakąś awanturę. Wkurzało mnie to za dzieciaka, bo mówiłem kumplom: "Nie chcę żadnej bijatyki". A potem i tak znowu była draka. A bary dla gejów były spokojnymi miejscami.

Aktor opowiedział o swoich doświadczeniach:

Tak naprawdę nie musiałeś "zdradzać" swojej seksualności, czy coś w tym stylu. To było spoko. Bardzo, bardzo bezpieczne miejsca. No i poznawałem tam naprawdę dużo kobiet, bo wiele z nich przychodziło tam właśnie z tego samego powodu. To był trochę nadrzędny powód. No i nie było tam tego agresywnego machania ku*asami.