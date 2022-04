Daniel Radcliffe cieszy się, że został okrzyknięty "dziwakiem" w Hollywood

Od premiery ostatniego film o Harrym Potterze minęło już 11 lat. Daniel Radcliffe w tym czasie zdążył dość mocno dorosnąć jako aktor, wcielając się w postać psychopaty w "Guns Akimbo", grając trupa w "Swiss Army Man", złoczyńcę w filmie "Iluzja 2", a także anioła w "Miracle Workers".

Jego kariera się na tyle dziwnie, że teraz dosłownie będzie grał "Weird" Ala Yankovicha. Zanim jednak do tego dojdzie, to w kinach jakiś czas temu zadebiutował film przygodowy "Zaginione miasto", w którym aktor towarzyszy m.in. Sandrze Bullock i Channingowi Tatumowi.

Z tej okazji Radcliffe udzielił wywiadu magazynowi Empire, w którym opowiedział o tym, że takie "bycie dziwakiem" mu pasuje:

To moim zdaniem jest świetna sprawa, że mam reputacje bycia 'dziwnym". To jest świetne, bo dzięki temu mogę dostawać bardzo fajne oferty. Zrobiłem "Swiss Army Man" i ludzie widzą mnie w tej dziwnej roli, więc proponują kolejne głupotki. Potem "Guns Akimbo". Jedno prowadzi do drugiego, co mnie bardzo cieszy, bo robię teraz totalnie szalone rzeczy.