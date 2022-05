Daniel Radcliffe czaruje jako Al Yankovic w filmie "WEIRD". Zobaczcie zwiastun

To może być porządna produkcja - zobaczcie zwiastun nadchodzącej biografii Ala Yankovica z Danielem Radcliffe'em w roli głównej.

Daniel Radcliffe jako Weird Al Yankovic. Zobaczcie zwiastun

Jakiś czas temu pisaliśmy, że Daniel Radcliffe został zatrudniony do zagrania legendarnego muzyka w nadchodzącym filmie "Weird: The Al Yankovic Story", pełnometrażowej produkcji od Funny or Die, Tango i Roku. Teraz w sieci pojawił się oficjalny zwiastun filmu.

W nim widzimy mnóstwo akordeonów, kulisy powstania jednego z największych przebojów muzyka, czyli "Like a Surgeon", a także słyszymy w nim, że Al jest "pełen niespodzianek". Trudno się z tym nie zgodzić. Poniżej zobaczycie oficjalny materiał:

W trakcie ostatnich kilku tygodni dowiedzieliśmy się również, że w filmie "Weird: The Al Yankovic Story" mają wystąpić również m.in. Evan Rachel Wood jako Madonna, Julianne Nicholson jako Mary Yankovic, Toby Huss jako Nick Yankovic, Rainn Wilson jako Dr. Demento oraz James Preston Rogers jako... Hulk Hogan. Brzmi wyśmienicie.

Al jest jednym z najbardziej znanych artystów komediowych na świecie - komik/wokalista ma na koncie 5 nagród Grammy, a jego krążek "Mandatory Fun" z 2014 roku zadebiutował na 1. miejscu Billboardu. To pierwszy komediowy album w historii, który zdobył to wyróżnienie. Dlatego też nie jest dziwne, że Yankovic w końcu doczeka się własnej filmowej biografii.

Projekt ma zadebiutować jesienią 2022 roku na The Roku Channel.