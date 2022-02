Daniel Radcliffe jako Weird Al Yankovich. Zobaczcie zdjęcia z nowego filmu biograficznego

Daniel Radcliffe jako Weird Al Yankovich. Zobaczcie zdjęcia

Daniel Radcliffe został zatrudniony do zagrania legendarnego muzyka w nadchodzącym filmie "Weird: The Al Yankovic Story", pełnometrażowej produkcji od Funny or Die, Tango i Roku. Projekt ma zadebiutować w tym roku na The Roku Channel.

Yankovic i Eric Appel napisali scenariusz tej produkcji, a Appel zajmie się również reżyserią. Co ciekawe - artysta stworzył już krótkometrażowy film o tym samym tytule dla Funny or Die w 2010 roku. Zdjęcia do nowego projektu zaczęły się na początku lutego 2022 roku, a w sieci pojawiły się materiały zza kulis, a także pierwsze oficjalne foto Radcliffe'a w roli Dziwnego Ala:

Al jest jednym z najbardziej znanych artystów komediowych na świecie - komik/wokalista ma na koncie 5 nagród Grammy, a jego krążek "Mandatory Fun" z 2014 roku zadebiutował na 1. miejscu Billboardu. To pierwszy komediowy album w historii, który zdobył to wyróżnienie.

Na temat projektu wypowiedział się również sam Yankovic, który w oficjalnym oświadczeniu napisał:

Kiedy mój ostatni film "WHF" ukazał się w 1989 roku, obiecałem fanom, że będę ich nawiedzał co 33 lata. Na razie wygląda na to, że mnie się to udaje. I jestem też niezwykle dumny, że to Daniel Radcliffe mnie zagra - jestem pewien, że to będzie rola, za którą go zapamiętają przez kolejne generacje.

Tak jak wspomnieliśmy, film "Weird: The Al Yankovic Story" ma zadebiutować na kanale Roku jeszcze w 2022 roku.