Daniel Radcliffe jako Wolverine w filmach Marvela? Aktor odpowiedział na plotki

Gwiazdor serii "Harry Potter" i serialu "Cudotwórcy" postanowił odnieść się do głośnych plotek, które łączą go z ikoniczną postacią Marvel Comics.

Daniel Radcliffe będzie Wolverine'em w filmach Marvela?

Niedawno w zwiastunie filmu "Doctor Strange in the Multiverse of Madness" pojawił się Patrick Stewart, co zasugerowało fanom Marvela, iż niedługo w MCU mogą się pojawić Mutanci znani z komiksów X-Men. Jednym z nich jest oczywiście Wolverine, którego brawurowo przez wiele lat grał Hugh Jackman.

Aktor pożegnał się jednak z rolą w piękny sposób w filmie "Logan", więc fani szukają jego zastępcy. Ze względu na wzrost oryginalnej postaci, wiele osób typuje do roli Daniela Radcliffa, który ma na koncie występ w 8 filmach o Harrym Potterze. Niedawno podczas festiwalu SXSW gwiazdor "Pottera" został zapytany o tę kwestię przez dziennikarza portalu ComicBook.com.

Chodzi o Wolverine'a, tak? Kolego... To jest sposób na rozczarowanie ludzi. Bardzo często ludzie podchodzą do mnie i mówią: "Hej, człowieku, słyszałem o Wolverinie. To super wiadomość". Ja im mówię: "Kolego, nie jest. Kompletnie nic o tym nie wiem". Doceniam, że ktoś rzeczywiście zauważył, że Wolverine w komiksach jest niski, więc tę rolę powinien zagrać jakiś niski koleś. Ale nie wydaje mi się... Nie widzę tego, że zastępuję Hugh Jackmana. Ale kto wie? Marvel, pokaż mi, że się mylę.

Radcliffe z jednej strony zaprzeczył, że jakiekolwiek rozmowy z nim na temat roli Wolverine'a miały miejsce, z drugiej... cóż, nie powiedział jasno, że byłby im przeciwny.

O tym, że Marvel Studios powoła niebawem do życia nowe wcielenie X-Men, wiadomo od czasu, kiedy Disney kupił studio 20th Century Fox. Tak jak wspomnieliśmy, Patrick Stewart pojawi się w filmie "Doctor Strange in the Multiverse of Madness", więc spodziewamy się, że nowa produkcja z MCU w jakiś sposób wykorzysta taką okazję.

"Doctor Strange in the Multiverse of Madness" trafi do kin 26 maja 2022 roku.