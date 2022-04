Daniel Radcliffe jest już znudzony oscarową aferą i opiniami ludzi, których ona nie dotyczyła

Daniel Radcliffe jest znudzony sytuacją z Oscarów

Jak pewnie doskonale pamiętacie, Oscary 2022 zapisały się w historii rozrywki przez sytuację między Chrisem Rockiem a Willem Smithem. Ten pierwszy niesmacznie zażartował z żony tego drugiego, za co ten drugi dał mu "z liścia" w twarz.

To wywołało ogromną burzę, policja chciała aresztować Smitha, Rock nagle wyprzedał swoją trasę, a internet przez ostatnie dni zalewały wypowiedzi i opinie na temat tego incydentu. Jeżeli was również cała ta sytuacja nuży od praktycznie samego początku, to nie jesteście samotni w tej opinii - podziela ją również Daniel Radcliffe.

Jak gwiazdor "Harry'ego Pottera" wyjaśnił w rozmowie z Good Morning Britain:

Jestem już tak dramatycznie znudzony tym, że każdy się wypowiada na ten temat i ma swoją opinię. Nie chcę być kolejnym głosem w tej kakofonii.

Aktor odniósł się również do swoich własnych przeżyć z branżowych imprez i tego, jak radził sobie ze stresem, że prowadzący zaraz może zrobić pośmiewisko z kogokolwiek:

Kiedy jesteś dzieciakiem na takich imprezach, to nie jesteś pewien, czy jesteś obiektem żartów, czy śmieją się razem z Tobą. Więc ja po prostu siedziałem i myślałem w głowie: "Jak będę się uśmiechał, to wszystko pewnie szybko minie".

Aktor niedawno pojawił się w filmie komediowo-przygodowym "Zagubione miasto", w którym towarzyszy na ekranie Sandrze Bullock i Channingowi Tatumowi. Produkcja zadebiutowała 25 marca 2022 roku. Radcliffe obecnie pracuje nad rolą "Weird" Ala Jankovicha, którego zagra w filmie "WEIRD".