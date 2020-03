Daniel Radcliffe o wymarzonej roli. W którego muzyka chciałby się wcielić?

Dla aktora nie ma chyba nic gorszego niż szufladka, do której wpadaja po konkretnej roli. Daniel Radcliffe jest takim przypadkiem. Brytyjski aktor wystąpił jako Harry Potter i chociaż seria została zakończona prawie dziesięć lat temu, do tego momentu ciągnie się za nim występ w adaptacji słynnej powieści J.K. Rowling. Radcliffe stara się walczyć ze stereotypem i z tego powodu występuje w raczej niszowych produkcjach. Podczas ostatniego wywiadu zdradził swoją wymarzoną rolę.

Aktor promuje obecnie swój ostatni film - "Escape from Pretoria".

Z tego powodu udziela dużej ilości wywiadów. Podczas rozmowy z Fox News, został zapytany o rolę, o której marzy. Okazało się, żę Radcliffe chciałby zagrać Davida Bowiego.

"

Jeśli mówisz o roli marzeń, która sprawiałby mi przyjemność grania i śpiewania świetnych piosenek, to wydaje mi się, że chciałbym zagrać Davida Bowiego. Ale nie zgłoszę się do tej roli. Nie sądzę, żebym był dobrym wyborem, zdecydowanie uważam, że są ludzie, którzy zagraliby to lepiej. A poza tym nie trzeba robić filmów o życiu wszystkich. Poza tym, gdybym grał w filmie o muzyku, którego kochałem, czułbym podwójną presję, ponieważ nie chciałbym spieprzyć filmu o swoim idolu. Może coś punkowego z lat 70., - rola która wymaga mniejszych umiejętności śpiewania. To mogłoby być dobre. "