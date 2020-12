Daniel Radcliffe opowiedział bardzo niesmaczną historię z planu "Harry'ego Pottera"

Twórcy filmów o Harrym Potterze chętnie umieszczali różnego rodzaju smaczki w swoich filmach. Pewnie słyszeliście o parze uprawiającej seks w napisach końcowych z "Więźnia Azkabanu" (napisy końcowe są utrzymane w stylistyce Mapy Huncwotów, pokazując same stopy postaci). Takich pikantnych smaczków na planie było więcej, aczkolwiek ten jest nieco niesmaczny.

Daniel Radcliffe był niedawno gościem Seana Evansa w programie "Hot Ones" na YouTubie. Panowie zgodnie z tradycją jedli pikantne skrzydełka kurczaka, a w międzyczasie rozmawiali na temat kariery gwiazdora. W końcu Evans poprosił Radcliffe'a o potwierdzenie pewnej plotki dotyczącej zwierzaków na planie "Harry'ego Pottera".

Radcliffe stwierdził, że musi zarysować cały kontekst i wytłumaczyć o co tak naprawdę chodziło. Warto przeczytać:

Słodko.

Gwiazdor wyjaśnił również, że jest bardzo zadowolony, gdy ludzie mówią mu o tym, że był ogromną częścią ich dzieciństwa. Radcliffe cieszy się, że seria filmów jest tak uwielbiana na całym świecie:

To bardzo dziwne, ale też przy okazji słodkie, gdy ktoś podchodzi do mnie i mówi: "byłeś ogromną częścią mojego dzieciństwa". Dla mnie tym byli "Simpsonowie" i pomysł, że mogę być dla kogoś czymś takim i zajmować małe miejsce w życiu kogoś mi nieznanego jest szalone, ale też piękne. Zawsze powtarzam, że jestem farciarzem, iż to właśnie "Harry Potter" sprawił, że jestem sławny. To jest naprawdę uwielbiana seria.