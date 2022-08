Film biograficzny "Weird: The Al Yankovic Story" niedługo ujrzy światło dzienne. Zanim do tego dojdzie, otrzymaliśmy pełny zwiastun produkcji z Danielem Racliffem w roli głównej, który kolejny raz udowadnia, że potrafi wcielić się dosłownie w każdego.

Daniel Radcliffe wcielił się w główną rolę w biograficznym filmie "Weird: The Al Yankovic Story", do którego scenariusz napisał sam Al Yankovic. W produkcji zobaczymy, jak muzykowi udało się zdobyć ogólnoświatowy rozgłos i nie zabraknie porządnej dawki śmiechu. Zobaczcie, jak prezentuje się zwiastun tej pokręconej biografii.

Daniel Radcliffe zachwyca jako Al Yankovic w pełnym zwiastunie "Weird" [WIDEO]

Pełnometrażowa produkcja "Weird: The Al Yankovic Story" od Funny or Die, Tango i Roku swoją premierę będzie mieć podczas Toronto Film Festival, zaś 4 listopada 2022 pojawi się na platformie streamingowej The Roku Channel.

W najnowszym zwiastunie pokazano dzieciństwo muzyka, które nie było wcale łatwe przez rodziców niezadowolonych z jego pasji do akordeonu, jak również wyjaśniono, skąd wziął się jego pseudonim. Nie zabrakło też wątku jego fikcyjnego romansu z Madonną, która przyczyniła się do powstania parodii "Like a Virgin". Sporo dzieje się w tym zwiastunie i na pewno widzowie będą płakać ze śmiechu oglądając Radcliffe'a, który jest nie do poznania!

W filmie "Weird: The Al Yankovic Story" zobaczymy m.in. Evan Rachel Wood jako Madonnę, Julianne Nicholson jako Mary Yankovic, Toby Hussa jako Nicka Yankovic, Rainna Wilsona jako Dr. Demento oraz Jamesa Prestona Rogersa jako... Hulka Hogana.

Ala Yankovica chyba nie trzeba nikomu przedstawiać. To jeden z najbardziej znanych artystów komediowych na świecie - komik/wokalista ma na swoim koncie 5 nagród Grammy. Jego album "Mandatory Fun" z 2014 roku zadebiutował na 1. miejscu Billboardu i jest to pierwszy komediowy album w historii, który zajął tak wysoką pozycję.