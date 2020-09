Danny Trejo jako ksiądz egzorcysta w zwiastunie niskobudżetowego horroru [WIDEO]

Takiego egzorcysty przestraszy się każdy demon! Jak Danny Trejo, czyli aktor znany z roli Maczety prezentuje się w sutannie i koloratce? W internecie zadebiutował zwiastun horroru "The Last Exorcism", dzięki któremu możemy poznać odpowiedź na to nurtujące pytanie.

Danny Trejo w horrorze "The Last Exorcism"

Danny Trejo należy do nielicznych aktorów charakterystycznych, którym udało się zyskać wielką rozpoznawalność. Obecnie gwiazdor "Maczety" jest postacią kultową i jego wierni fani są w stanie przełknąć nawet najgorszy film, byleby tylko nacieszyć oczy obecnością Trejo na ekranie.

"The Last Exorcism" do wybitnych dzieł raczej należał nie będzie, ale obietnica zobaczenia Trejo w roli księdza egzorcysty sprawia, że można przeboleć wszelkie defekty tego niskobudżetowego horroru o opętaniu. Zresztą nie oszukujmy się. W przypadku tego aktora im gorzej tym lepiej. Jak prezentuje się zwiastun tego filmu?

Za epigonicznym w swoim charterze filmem stoi niezależna wytwórnia filmów grozy Uncork’d Entertainment, która od ośmiu lat tworzy różnego rodzaju niskobudżetowe horrory.

Oprócz zwiastuna twórcy zaprezentowali również plakat do "The Last Exorcism".

Jak prezentuje się opis fabularny tej nietuzinkowej produkcji?

" Po tym, jak każdy żyjący ksiądz szkolony w egzorcyzmach ginie w ataku terrorystycznym, Joan Campbell (Rachele Brooke Smith) musi walczyć z demonem ze swojej przeszłości, który tym razem dopadł jej siostrę. "

Oprócz Trejo i Rachele Brooke Smith w filmie Robin Bain wystąpili między innymi Terri Ivens i Cate Jones. "The Last Exorcism" zadebiutuje na DVD i wybranych platformach streamingowych 13 października 2020 roku. Na razie nie wiadomo, czy tytuł ukaże się kiedykolwiek w Polsce.

