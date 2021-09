Daredevil pojawi się w filmie "Spider-Man: No Way Home"? Charlie Cox odpowiedział na plotki

Niedawno w sieci pojawił się zwiastun filmu "Spider-Man: No Way Home", co sprawiło, że fani przeczesali dokładnie każdą klatkę wideo, sprawdzając wszystkie nawiązania i wskazówki dot. tego, co może się dziać w filmie.

Daredevil pojawi się w kontynuacji Spider-Mana? Charlie Cox zagrał głos

Ta dokładność fanów sprawiła, że zwiastun "Spider-Mana: No Way Home" stał się najchętniej oglądaną zapowiedzią filmu wszech czasów. Jednym z najważniejszych momentów, który przykuł uwagę widzów jest fragment, w którym Peter jest przesłuchiwany przez policję. Na miejscu pojawia się bowiem (najprawdopodobniej) prawnik, więc fani od razu założyli, że może to być Matt Murdock.

Niedawno portal Comicbook.com miał okazję porozmawiać z odtwórcą Matta Murdocka/Daredevila, Charlie'em Coxem. Dziennikarze odpowiedzieli, czy widziane w zwiastunie przedramiona prawnika należały właśnie do niego. Jego odpowiedź była prosta:

Mogę wam obiecać, że to nie są moje przedramiona.

Plotki o tym, że Charlie Cox pojawi się w filmie "Spider-Man: No Way Home" pojawiły się w sieci już wiosną 2020 roku. Aktor w rozmowie z tym samym portalem mówił już w zeszłym roku, że nie jest zaangażowany w projekt:

Nie słyszałem tych plotek, ale to definitywnie nie jest mój Daredevil. Nie jestem w to zaangażowany. Ale jako fan filmów Marvela to uwielbiam, kiedy pojawiają się drobne nawiązania. A pomysł na to, żeby Jessica i Matt pojawili się gdzieś w tle jest cudowny. Albo Matt pomagający Peterowi Parkerowi jako prawnik. To byłoby bardzo, ale to bardzo fajne.

Jak czytamy w opisie fabuły "Spider-Mana: No Way Home":

Po raz pierwszy w kinowej historii Spider-Man, nasz przyjazny bohater z sąsiedztwa, zostaje zdemaskowany i nie może oddzielać już swojego życia prywatnego od bycia superbohaterem. Sprawy stają się jeszcze poważniejsze, kiedy prosi o pomoc Doktora Strange'a. Kolejne wydarzenia sprawiają, że Peter musi w końcu zrozumieć, na czym dokładnie polega bycie Spider-Manem.

Film "Spider-Man: No Way Home" ma zadebiutować w kinach już 17 grudnia 2021 roku.