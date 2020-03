Daredevil połączy siły z popularnym herosem Marvela? Ciekawe informacje na temat nadchodzącego filmu MCU

Kiedy Netflix ogłosił, że kasuje serial "Daredevil" i rezygnuje z innych produkcji w odcinkach rozgrywających się w uniwersum Marvela, widzowie byli zawiedzeni. Aktorzy wcielający się w ulicznych herosów MCU też niejednokrotnie wyrażali żal z powodu decyzji Marvel Studios. Według najnowszych plotek obrońca Hell's Kithcen ma pojawić się w trzeciej części kinowego "Spider-Mana".

"Spider-Man 3" - Daredevil w nowym filmie Marvela?

Decyzja o skasowaniu marvelowskich seriali Netfliksa prawdopodobnie wynikała z prostego faktu - Disney tworzył wówczas własną platformę streamingową i chciał jak najszybciej uciąć wszelką współpracę z potencjalną konkurencją. Niebawem na Disney+ trafią pierwsze seriale Marvela, które rzeczywiście będą podejmować wątki znane z filmów.

Seriale Marvela stworzone przez Netflix, chociaż świetnie, tak naprawdę nie miały za wiele wspólnego z całym MCU. Czasem wspomniano jakieś wielkie filmowe wydarzenie, ale równie dobrze mógłby się rozgrywać w odrębnym uniwersum. Fani nie mogą jednak przełknąć straty Daredevila w wykonaniu Charliego Coxa.

Kevin Smith podsycił ich nadzieję na powrót niewidomego superbohatera plotką dotyczącą nowości ze świata "Spider-Mana 3". Informacja została podłapana przez media, więc Smith skomentował rewelację na Twitterze.

" Na przyszłość: Chociaż ja też mam nadzieję, że ta plotka jest prawdziwa, proszę, pamiętajcie, że wynika jedynie z rozmowy z Markiem Bernardinen [dziennikarzem - przyp. red.] podczas podcastu Fatman Beyond, po tym, jak przeczytałem ją w internecie, jak każdy inny. Oznacza to, że nie ma mam żadnych insiderskich informacji. Tak jak każdy inny, jestem tylko fanem pełnym nadziei. "

Oczywiście ponowne ujrzenie Charliego Coxa w karmazynowym kostium, tym razem w filmie i to u boku samego Spider-Mana brzmi świetnie. Problem jednak leży gdzie indziej. Z praw do postaci Daredevila i innych członków Defenders wciąż może korzystać Netflix. Umowa z Disneyem minie dopiero w roku 2021.

Szansa na pojawienie się Daredevila w "Spider-Manie 3" istnieje, ale jest nikła. Poza tym grający w "Luke'u Cage'u" Mahershala Ali za jakiś czas wystąpi w filmach Marvela jako Blade. Wygląda więc raczej na to, że MCU cichaczem dystansuje się do tego, co zostało ukazane w serialach Netfliksa i jeżeli Daredevil pojawi się w filmach lub serialach Marvel Studios to w odświeżonej wersji i dopiero za jakiś czas.

"Spider-Man 3" - kiedy premiera?

Czy Matt Murdock wystapi w nadchodzącej produkcji Marvela? Przekonamy się wkrótce. Praca na planie rozpocznie się w sierpniu 2020 roku w Atlancie. Fani mają nadzieję, że w nadchodzącej produkcji Spidey stanie w końcu oko w oko z Sinister Six - znaną z komiksów Marvela grupą superzłoczyńców. Film w trafi do kin 16 lipca 2021 roku.

