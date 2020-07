Dave Franco zagra Vanillę Ice'a w filmie biograficznym o raperze

Niedawno w cenie są biografie znanych muzyków - w ciągu ostatnich dwóch lat doczekaliśmy się wysokobudżetowych pozycji o Freddiem Mercurym i zespole Queen, a w 2019 roku do kin trafił "Rocketman" opowiadający historię sir Eltona Johna. Na horyzoncie pojawiła się kolejna produkcja traktująca o sławnym wykonawcy. Tym razem padło na Vanillę Ice'a, idealny przykład tzw. one-hit wondera.

Vanilla Ice doczeka się biografii. Rolę główną zagra Dave Franco

Jak podaje portal Insider w rolę główną wcieli się Dave Franco. Aktora możemy kojarzyć chociażby z filmu "The Disaster Artist", gdzie zagrał obok swojego brata, Jamesa Franco. Sama produkcja o raperze ma za to nosić tytuł "To The Extreme", co jest oczywiście nawiązaniem do debiutanckiego albumu Ice'a o tym samym tytule.

Krążek sprzedał się w ilości ponad 15 milionów egzemplarzy, a otwierał go niezapomniany utwór "Ice Ice Baby". Dla porównania - kolejne wydawnictwo Vanilli Ice'a o tytule "Mind Blowin'" sprzedało się w ilości 125 tysięcy sztuk.

Fabuła produkcji "To The Extreme" ma się skupić na tych najbardziej "szczęśliwych" latach kariery Ice'a, bowiem jak podaje Insider, głównym bohaterem będzie próbujący wdrapać się na szczyt Rob Van Winkle (prawdziwe imię Ice'a). W końcu niespodziewanie osiąga swój cel.

Niestety, nie wiemy zbyt wiele innych szczegółów nt. "To The Extreme". Nieznana pozostaje też data premiery filmu.