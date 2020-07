David Bowie powróci do życia dzięki twórcom "Labiryntu 2"

W 1986 roku powstał film "Labirynt" - pamiętna produkcja z Davidem Bowiem w jednej z głównych ról. Pojawiły się nowe informacje na temat długo zapowiadanego sequela produkcji. Jego twórcy nie wykluczają, że piosenkarz powróci do życia. Jak chcą tego dokonać?

"Labirynt 2" - David Bowie w obsadzie sequela?

Film "Labirynt" w reżyserii Jima Hensona przedstawiał historię o Królu Goblinów, który porwał brata 15-letniej Sary (Jernnifer Conelly). Dziewczynka musiała pokonać tytułowy labirynt, by oswobodzić swojego brata. W Króla Goblinów wcielał się Bowie, który nie tylko wystąpił w tej słynnej produkcji, ale również zaśpiewał kilka piosenek.

Informacje o drugiej części "Labiryntu" pojawiły się już jakiś czas temu, ale produkcja nigdy nie doszła do skutku. Wiązało się to między innymi ze zmianami personalnymi. Film ma już nowego reżysera - Scotta Derricksona i scenarzystkę - Maggie Levin. Pojawiły się też nowe doniesienia dotyczące obsady. Jak podaje portal wegotthiscovered.com, twórcy biorą pod uwagę wskrzeszenie Bowiego w jego ikonicznej roli za pomocą efektów CGI. Król Goblinów nie odegra jednak tak ważnej roli, jak w części pierwszej. Ma pojawić się jedynie w występie gościnnym, który będzie swego rodzaju hołdem zmarłemu piosenkarzowi.

Twórcy nie podjęli jednak jeszcze decyzji, czy komputerowy Bowie rzeczywiście pojawi się w filmie. Według podanych informacji akcja rozegra się wiele lat po wydarzeniach z części pierwszej. Protagonistka "Labiryntu" będzie teraz dojrzałą kobietą, a jej miejsce zajmą jej dzieci. Postać Bowiego zastąpi z kolei nowe zagrożenie - przerażająca Królowa Goblinów.

Jeśli Bowie rzeczywiście powróci z zaświatów w "Labiryncie 2" nie będzie to żaden ewenement. To dość popularna praktyka, której najbardziej spektakularnym przykładem mogą być dwie ostatnie części "Gwiezdnych Wojen". Eksperci od efektów specjalnych powołali w ten sposób do życia Carrie Fisher. O finalnej decyzji prawdopodobnie dowiemy się wkrótce. Produkcja niedługo ruszy w końcu pełną parą, ale na razie nie wiadomo, kiedy "Labirynt 2" trafi do kin.

