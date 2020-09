David Fincher o legendzie „Obywatela Kane’a”. Pierwsze informacje o filmie „Mank”

Platforma Netflix wybrała 5 września na podzielenie się pierwszymi zdjęciami z filmu biograficznego „Mank” oraz nowymi informacjami, dotyczącymi tajemniczego projektu uznanego amerykańskiego reżysera, Davida Finchera.

5 września nie jest datą przypadkową. To właśnie tego dnia w 1941 roku odbyła się amerykańska premiera obrazu, który w następnych latach stał się synonimem filmowego arcydzieła.

W tym miejscu warto zwrócić także uwagę, żę film Wellesa wkupił się w łaski Amerykańskiej Akademii Filmowej, która nominowała go do aż 9 Oscarów. Znamiennym jest także to, że film ostatecznie otrzymał tylko jedną statuetkę – właśnie za scenariusz oryginalny, napisany przez Orsona Wellesa i Hermana J. Mankiewicza.

Film „Mank” wedle pierwszych informacji, zamieszczonych w Internecie przez platformę Netflix, ma opowiedzieć właśnie o burzliwym okresie pracy mężczyzny nad scenariuszem do filmu.

„Mank” – zdjęcia z projektu

W sieci pojawiły się pierwsze zdjęcia, osadzonego na początku lat 30. XX wieku projektu filmowego.

„Mank” – obsada i ekipa

Reżyserią czarno-białego filmu zajmnie się David Fincher, twórca takich filmów, jak „Fight Club”, „Siedem”, czy „Zodiaka”. Co niezwykle ważne – scenariusz do filmu wyszedł spod ręki Jacka Finchera, ojca Davida. Pierwsza wersja scenariusza miała powstać już na początku lat 90.

Na ekranie zobaczymy zaś plejadę hollywoodzkich gwiazd. W rolę główną wcieli się Gary Oldman. Partnerotwać mu będą: Amanda Seyfried, Lily Collinc, Tuppence Middleton oraz Tom Burke, który wcieli się w postać samego reżysera, Orsona Wellesa.

Wartym wynotowania jest też fakt, że za muzykę odpowiadać będą stali współpracownicy Finchera, muzycy zespołu Nine Inch Nails, czyli Trent Reznor i Atticus Ross.

„Mank” – kiedy premiera?

Chwilowo nieznana jest data premiery obrazu. Można jednak zakładać, że Netflix będzie chciał wykorzystać 80. rocznicę wydania „Obywatela Kane’a” do promocji obrazu. Jak podaje portal IMDB – oficjalna światowa premiera filmu miała miejsce 1 maja 1941 roku w Nowym Jorku. Majowa data premiery wydaje się więc idealną okazją dla wypuszczenia tego filmu. Co więcej – właśnie w maju odbywa się też prestiżowy festiwal filmowy w Cannes. Śmiem twierdzić, że spokojnie znajdzie się na nim miejsce dla nowego obrazu Finchera.

