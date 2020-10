"Pi***ol się pe***ski ku***ie" - zwiastun dokumentu o polsko-amerykańskim artyście LGBT

Sztuka współczesna powinna prowokować do myślenia. Twórcy filmu dokumentalnego o Davidzie Wojnarowiczu postanowili pójść tym tropem i stworzyli bardzo kontrowersyjny tytuł produkcji o życiu i twórczości polsko-amerykańskiego artysty LGBT. Do sieci trafił pierwszy zwiastun filmu "Wojnarowicz: F**k You F*ggot F**ker".

David Wojnarowicz - zwiastun dokumentu o artyście LGBT

Czasami zdarza się tak, że artyści polscy lub o polskim pochodzeniu są bardziej znani za granicą niż w swojej ojczyźnie. Na szczęście w dzisiejszych czasach można nadrobić zaległości dzięki filmom dokumentalnym im poświęconym.

Do tego typu artystów zalicza się niewątpliwie David Wojnarowicz - urodzony w 1954 roku malarz, fotograf, pisarz, twórca filmowy, performer i twórca piosenek. Z Polską wiązało go jedynie nazwisko po ojcu, który wyżywał się na nim fizycznie i psychicznie, gdy miał kilka lat. Natchnieniem do jego twórczości była nieheteronormatywna orientacja seksualna i choroba, z którą się zmagał - AIDS. Przez lata był zaangażowany nie tylko w sztukę, ale również w uświadamianie zagrożeń płynących z zakażeniem wirusem HIV.

Wytwórnia World of Wonder postanowiła przybliżyć jego sylwetkę, za sprawą filmu dokumentalnego "Wojnarowicz: F**k You F*ggot F**ker". Oto jak prezentuje się zwiastun produkcji.

Oprócz trailera zaprezentowano też plakat dokumentu oraz krótki opis, tego, co w nim zobaczymy.

" Wyłaniając się jako trudny do przeoczenia głos na scenie artystycznej East Village lat 80., David Wojnarowicz w swojej praktyce artystycznej łączył różne dyscypliny, od malarstwa i fotografii po muzykę i pisanie. Zaciekle i bez skruchy, przyjmując swoją queerową tożsamość, zbuntował się przeciwko rosnącemu konserwatyzmowi tamtych czasów, uosabiając bezduszną obojętność establishmentu na epidemię AIDS, która dotknęła go w 1992 roku w wieku 37 lat. Filmowiec Chris McKim stworzył potężną elegię, która przybliża aktualność oraz pasję życia i sztuki Wojnarowicza. "

Jak widać, szykuje się prawdziwie interesująca pozycja dla miłośników sztuki współczesnej.

"Wojnarowicz: F**k You F*ggot F**ker" - kiedy premiera?

Reżyserem i producentem dokumentu jest Chris McKim - twórca takich filmów jak "Out of Iraq" oraz "Freedia Got a Gun". Początkowo premiera "Wojnarowicz: F**k You F*ggot F**ker" miała odbyć się na festiwalach Tribeca i Hot Docs Festival, ale przełożono ją na DOC NYC 2020, czyli listopad 2020 roku. Na razie nie wiadomo, kiedy film trafi do zwyczajnej dystrybucji i czy zobaczymy go w Polsce.

