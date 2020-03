Dawid Ogrodnik, Łukasz Simlat i Ireneusz Czop jako polscy himalaiści w filmie "Broad Peak"

Za niecały rok do kin trafi "Broad Peak" - oparta na faktach historia pięciu śmiałków, którzy postanowili zaryzykować własne życia, by pokonać naturę i zdobyć szczyt jednej z najniebezpieczniejszych gór świata. Twórcy filmu o polskich himalaistach zaprezentowali zdjęcia, przedstawiające głównych bohaterów produkcji.

"Broad Peak" - film o polskich himalaistach

5 marca 2013 roku czwórka polskich himalaistów: Maciej Berbeka, Adam Bielecki, Tomasz Kowalski i Artur Małek pod kierownictwem Krzysztofa Wielickiego wyruszyła na położony w Karakorum Broad Peak, aby zdobyć upragniony szczyt. Spektakularny sukces, jaki odnieśli, miał jednak wysoką cenę. W trakcie zejścia śmierć ponieśli Berbeka i Kowalski. To właśnie o tych dramatycznych chwilach opowie najnowszy film Leszka Dawida pod tytułem "Broad Peak".

Wyprodukowany przez East Studio film autora głośnego hitu "Jesteś Bogiem", to oparta na prawdziwych wydarzeniach historia Macieja Berbeki – legendarnego polskiego himalaisty, który zapragnął zdobyć szczyt jednej z najniebezpieczniejszych gór świata. To z jego perspektywy poznamy kulisy pierwszego w historii zimowego wejścia na szczyt Broad Peak, którego dokonali Polacy w 2013 roku. „Broad Peak” to opowieść o pięknej, ale i niszczycielskiej pasji oraz niesamowitej determinacji, która pcha człowieka ku niebezpiecznej krawędzi. To również wzruszająca historia wielkiej, ale i trudnej miłości, jaka połączyła Maćka i Ewę Berbeków.

Twórcy filmu pokazali, jak aktorzy będą prezentować się w swoich rolach. W roli głównej zobaczymy Ireneusza Czopa, znanego m.in. z filmów "Konwój" i "Pokłosie".

Żonę Macieja Berbeki, Ewę zagra dwukrotna laureatka Telekamery i nagrody Polskiej Akademii Filmowej Orzeł – Maja Ostaszewska ("Pitbull. Niebezpieczne kobiety", "Body/Ciało"). W postać Krzysztofa Wielickiego, szefa wyprawy na Broad Peak, wcieli się zdobywca Orła za "Boże Ciało" oraz nagrody aktorskiej Festiwalu Filmowego w Gdyni za rolę w filmie "Amok" – Łukasz Simlat.

Adama Bieleckiego zagra trzykrotny zdobywca tej samej nagrody – za role w obrazach "Cicha noc", "Obietnica", "Ikar. Legenda Mietka Kosza" – Dawid Ogrodnik.

W Tomka Kowalskiego wcieli się natomiast Maciej Raniszewski.

Artura Małka zagra Maciej Kulig.

W obsadzie pojawił się również Tomasz Sapryk, który wystąpi jako Andrzej Zawada.

"Broad Peak" - kiedy premiera?

5 marca 2020 roku minęła 7. rocznica od pierwszego zimowego wejścia na Broad Peak, o którym opowie nadchodzący film. "Broad Peak" trafi do kin 8 stycznia 2021 roku.

