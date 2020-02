"Deadpool 3" - Taika Waititi jest brany pod uwagę jako reżyser nowych przygód najemnika

Po przejęciu studia Fox przez Disneya wielu fanów Deadpoola obawiało się, co stanie się z filmową serią z Ryanem Reynoldsem w roli tytułowej. Szefowie Disneya i Marvel Studios zapewniali, że trzecia część przygód wygadanego najemnika nie tylko trafi na ekrany kin, ale nadal będzie przeznaczona wyłącznie dla widzów dorosłych. Na razie nie wiadomo zbyt wiele na temat "Deadpoola 3", ale niewykluczone, że reżyserem filmu zostanie Taika Waititi.

"Deadpool 3" -Taika Waititi reżyserem filmu?

Waititi zdobył Oscara 2020 w kategorii Najlepszy scenariusz adaptowany za film "Jojo Rabbit". Niepoprawna produkcja opowiada o II wojnie światowej widzianej oczami zindoktrynowanego przez hitlerowców dziecka. Zanim jednak powstał "Jojo Rabbit", nowozelandzki filmowiec zasłynął filmem Marvela pod tytułem "Thor:Ragnarok", dzięki któremu odświeżył postać gromowładnego Avengera. Obecnie Waititi pracuje nad filmem "Thor: Love and Thunder".

Jak podaje News18.com, filmowiec jest rozważany jako reżyser trzeciej części "Deadpoola". Są to nieoficjalne informacje, które kilkukrotnie padały z ust źródeł związaną z branżą filmową. Poza tym tuż po premierze "Deadpoola 2" poprzedni reżyser David Leitch wyrażał zainteresowanie stworzenie kontynuacji. Na razie jednak Marvel Studios nie ogłosiło oficjalnie prac nad "Deadpoolem 3", więc trudno spekulować. Nie zmienia to jednak faktu, że według informacji podanych przez We Got This Covered, przedstawiciele studia Fox planowali przekazać trzecią część serii w ręce innego reżysera.

Waititi jest teraz niezwykle pożądanym nazwiskiem, ponieważ nie tylko tworzy pełne humoru popularne filmy, ale również został laureatem Oscara. Trudno jednak wyobrazić sobie, że filmowiec jest w stanie stworzyć kolejną część "Deadpoola", ponieważ film cechuje się zupełnie innym poczuciem humoru. Deadpool nie stroni od chamskich i ordynarnych żartów, które często przekraczają granicę dobrego smaku. Waititi bazuje na odmiennym podejściu do komedii, stawiając na absurdalność przywoływanych przez siebie sytuacji. To nie pierwszy raz, kiedy nazwisko filmowca łączono ze słynną marką filmową. Kilka tygodni wcześniej plotkowało się, że Nowozelandczyk odpowie za nowe "Gwiezdne Wojny".

"Deadpool 3" - kiedy premiera?

Na razie nie wiadomo nic konkretnego na temat nowego "Deadpoola". Na temat kontynuacji filmu w 2019 roku wypowiedział się scenarzysta dwóch pierwszych odsłon serii, który przyznał, że trwają prace nad scenariuszem drugiego sequela. Wiadomo też, że Ryan Reynolds spotkał się z przedstawicielami Disneya, prawdopodobnie w sprawie "Deadpoola". Trudno jednak mówić o dacie premiery, skoro nie wybrano jeszcze reżysera, ani nie wyznaczono daty rozpoczęcia zdjęć. Fani wygadanego najemnika, muszą się więc uzbroić w cierpliwość.

