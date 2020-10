"Deadpool 3" coraz bliżej? Kevin Feige chce podpisać z Ryanem Reynoldsem największą umowę w historii Marvela

Czy Deadpool trafi w końcu do MCU? Wygląda na to, że wszystko zmierza w tym kierunku. Według niepotwierdzonych informacji Kevin Feige planuje spotkać się z Ryanem Reynoldsem w celu podpisania umowy, która dotyczyłaby przyszłości wygadanego najemnika pomiędzy Avengers, Spider-Manem i Strażnikami Galaktyki.

"Deadpool 3" - czy Ryan Reynolds podpisze umowę z Marvel Studios?

Od premiery filmu "Deadpool 2" wiele się zmieniło. Disney oficjalnie wykupił wytwórnię 20th Century Fox, a co za tym idzie przejął prawa do wielu postaci Marvela, których jeszcze nie miał. Mowa o bohaterach związanych z Fantastic Four i X-Men, w tym Deadpoola. Jakiś czas temu Reynolds potwierdził, że Wade Wilson trafi do MCU i ma się to stać szybciej, niż wszyscy myślą, ale wygląda na to, że pandemia koronawirusa skutecznie pokrzyżowała plany filmowców.

Jak donosi The Direct, szef Marvel Studios - Kevin Feige ma zamiar spotkać się z Reynoldsem i zaangażować aktora w podpisanie "największej umowy w historii MCU". Na razie nie wiadomo, co dokładnie kryje się pod tym tajemniczym sformułowaniem, ale można być pewnym, że chodzi o kontynuację "Deadpoola", a może nawet crossover tego antybohatera z superherosami Marvel Studios.

Z niepotwierdzonej informacji wynika, że Reynolds zostanie nową gwiazdą numer jeden MCU i będzie opłacany wyżej niż jakikolwiek aktor związany obecnie z kinowym uniwersum. Feige na razie nie skomentował tych doniesień. Milczy również Reynolds, więc niewykluczone, że coś jest na rzeczy, tym bardziej że szef Disneya potwierdził obecność Deadpoola w filmach Marvela, tuż po wykupieniu Foxa.

"Deadpool" częścią multiwersum Marvela?

Po ostatnich doniesieniach związanych ze "Spider-Manem 3" istnieje możliwość, że Disney zdecyduje się na stworzenie kinowego multiwerusm i Deadpool trafi do alternatywnej rzeczywistości, w której będzie musiał się odnaleźć. Podejrzenia wynikają z ponownego angażu Jamie Foxxa do roli Electro. Aktor wcielał się w tego złoczyńcę w poprzedniej serii i Spider-Manie. Ostatnio potwierdził, że rzeczywiście wystąpi w filmie MCU, ale będzie wyglądał inaczej niż w "The Amazing Spider-Man 2".

Na razie wszystko są to jednak tylko domysły. Prawda może okazać się zupełnie inna, ale należy pamiętać, że nadchodzące seriale "WandaVision", "Loki" i "What If?" oraz film "Doctor Strange in the Multiverse of Madness" zapowiadają wprowadzenie do MCU alternatywnych światów. Być może kolejne fazy kinowego uniwersum Marvela pójdą właśnie w tym kierunku. Fani muszą się na razie uzbroić w cierpliwość.

