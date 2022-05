"Deadpool 3" - twórcy potwierdzili, że żyją i nadal pracują nad nowym filmem

Deadpool 3 nadal powstaje. Nie wiemy o nim jednak nic

Jak to zwykle z Deadpoolem bywa, twórcy postawili odwrócić kota ogonem i pochwalili się, że chociaż na razie nie mają do końca ustalonej obsady, fabuły i napisanego scenariusza, to przynajmniej wiedzą z jakimi markami będą współpracować przy robieniu filmu.

Twórcy podzielili się zdjęciem z filmu "Deadpool 2", na którym widzimy Petera (Rob Delaney) na przesłuchaniu do jednostki specjalnej pod przywództwem Najemnika z niewyparzoną gębą. To zostało jednak przerobione tak, by zawierało jak najwięcej easter eggów nawiązujących do firm, których Ryan Reynolds jest właścicielem (tudzież często z nimi współpracuje).

Widzimy więc Aviation Gin, kurtkę Mint Mobile, plakat Wrexham AFC, Maximum Effort oraz MNTN:

Aktualizacja dot. Deadpoola 3: mamy już gotową współpracę z markami. Następne są: fabuła, postaci i scenariusz!

Proces tworzenia filmu niewątpliwie przedłużył się, kiedy Ryan Reynolds ogłosił przerwę od grania w filmach, by spędzić więcej czasu ze swoją rodziną. To wpłynęło też m.in. na tworzenie scenariusza. Wendy Molyneaux i Lizzie Molyneaux-Loeglin, które zostały przywitane w rodzince przez samego Deadpoola, są odpowiedzialne za tworzenie skryptu, ale ich prace nadzoruje jednak Ryan Reynolds, stąd pojawiają się obsuwy.

Reynoldsa zapytano jakiś czas temu o to, czy wolałby aby Deadpool zadebiutował w MCU w swoim własnym filmie, czy może odwiedził jakichś innych bohaterów. Gwiazdor stwierdził, że jest mu właściwie wszystko jedno:

Obydwie opcje są prawdopodobne. Moim zdaniem musisz iść z tym bohaterem w lewo, kiedy wszyscy myślą, że pójdziesz w prawo. Mam nadzieję, że Disney pozwoli nam na zrobienie z Deadpoolem wszystkiego, co chcemy. Dla mnie obydwie opcje są bardzo spoko.

Cóż, na razie "Deadpool 3" jest w sferze marzeń, więc konkretna data premiery nadejdzie dopiero za jakiś czas.