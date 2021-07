Deadpool "dołączył" do Marvel Cinematic Universe w typowy dla siebie sposób

Deadpool dołączył do MCU?

Ryan Reynolds, a konkretnie Deadpool, właśnie pojawił się w Marvel Cinematic Universe. Chyba. Przynajmniej tak sądzimy. Wszystko dlatego, że Reynolds jako Deadpool postanowił nagrać wideo, w którym promuje swój nadchodzący film "Free Guy". Towarzyszy mu w tym... Taika Waititi, który wciela się w Korga, swoją postać z MCU.

Czemu akurat Taika Waititi? Ponieważ reżyser "Thora: Ragnarok" i "Love and Thunder" wystąpił jako antagonista w filmie "Free Guy". Wszystko to łączy się w jedno i summa summarum całe wideo jest jedynie pokazem siły Disneya, który ma prawa do wszystkich tych marek. Cóż, przynajmniej wideo jest całkiem zabawne.

Te jest bowiem utrzymane w stylu wideo z reakcjami na zwiastuny. Na pewno je widzieliście. Deadpool i Korg komentują zwiastun nadchodzącego filmu "Free Guy", naśmiewając się z różnych elementów produkcji oraz gęsto i często nawiązując do produkcji od Marvel Studios.

Dwóch członków MCYouTube reaguje na nadchodzący film #FreeGuy z Ryanem Reynoldsem i Taiką Waititi. Film pojawi się w kinach i definitywnie NIE w streamingu już 13 sierpnia.

Poniżej zobaczycie wideo:

W głównej roli we "Free Guy" wystąpi oczywiście gwiazdor "Deadpoola". Wcieli się w tytułowego "wolnego gościa", który odkrywa, że jest tak naprawdę poboczną postacią w grze wideo z otwartym światem. W obsadzie filmu pojawiają się: Jodie Comer, gwiazdor "Stranger Things" Joe Keery oraz oczywiście Taika Waititi, reżyser i aktor znany z "Thora: Ragnarok", "Jojo Rabbita", a także nadchodzącego "Thor: Love and Thunder". Premiera 13 sierpnia 2021 roku.