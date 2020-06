Deadpool kontra filmowe uniwersum Marvela - czy w trzeciej części filmu zobaczymy spektakularny pojedynek ze słynnymi herosami?

Po przejęciu 20th Century Fox przez Disneya pojawiły się obawy, co dalej z serią "Deadpool". Okazuje się, że Ryan Reynolds postanowił przekuć zmianę właściciela praw do postaci związanych z X-Men w ciekawy pomysł na wprowadzenie Wygadanego najemnika do MCU. Tak przynajmniej głoszą ostatnie plotki.

"Deadpool 3" - jak anytbohater trafi do MCU?

To, że Marvel Studios ma w planach trzecią część przygód "Deadpoola" zostało potwierdzone jeszcze w 2019 roku. Na razie jednak nie zdradzono, jak ma wyglądać ewentualny film.

W sieci pojawiły się jednak ciekawe doniesienia. Jak podaje portal Hindustan Times, źródło z Marvel Studios - Roger Wardell, napisał na swoim Twitterze intrygującą informację na temat "Deadpoola 3".

" "Deadpool zabija uniwersum Marvela Foxa" był jednym z pomysłów przedstawionych przez Reynoldsa w 2019 roku. Michael Bay prowadzi rozmowy w sprawie reżyserii tego filmu. "

Twitter Wardell jest pełen "przecieków" dotyczących przyszłości MCU. Niektóre częściowo się potwierdziły, niektóre okazały się bzdurami, ale nie wykluczone, że w powyższej plotce tkwi ziarno prawdy. Ryan Reynolds i Kevin Feige rzeczywiście spotkali się w 2019 roku, żeby przedyskutować dalsze losy filmowego Deadpoola. Poza tym aktor współpracował niedawno z Michaelem Bayem nad filmem Netfliksa "6 Underground".

Znając tendencję Deadpoola do łamania czwartej ściany, tego typu metatekstualny crossover byłby całkiem interesującym doświadczeniem dla widzów i dość ciekawym wytłumaczeniem pojawienia się Wygadanego najemnika w świecie MCU. Pomysł wcale nie jest taki oryginalny, bo w 2012 roku ukazała się czteroczęściowa komiksowa miniseria "Deadpool Kills the Marvel Universe", w której oglądamy, jak tytułowy bohater po kolei zabija słynnych bohaterów uniwersum Marvela. Wszystko dzieje się oczywiście w jednej z alternatywnych rzeczywistości Domu Pomysłów.

Wśród innych ostatnich rewelacji Wardella pojawiły się między innymi doniesienia o Fantastycznej Czwórce, w której ma zagrać John Krasinski, "Kapitan Marvel 2" z debiutującą grupąbpojawieniem się Wolverine'a, Black Tarantuli i White Tiger, a także przyszłych seriali Marvela.

Do tej pory Wardell przewidział między innymi Grubego Thora, słowa "Hail Hydra" wypowiadane przez Kapitana Amerykę, ostatnie cameo Stana Lee, a także występy Florence Pugh w "Black Widow" i Richarda Maddena w "Eternals". Czy przypuszczeni an temat "Deadpoola 3" okażą się prawdziwe? Przekonamy się za jakiś czas.

Co sądzisz o takim pomyśle na "Deadpoola 3"? Super! Mam nadzieję, że to prawda! Wszystko ładnie, pięknie, tylko błagam - niech nie robi tego Bay! Bez sensu. Nie podoba mi się

Zobacz też: Marvel niechcący zdradził na Facebooku tytuły 6 filmów z piątej fazy. Będzie się działo!