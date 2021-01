Deadpool w "Spider-Manie 3"? Zostanie kluczem do wprowadzenia Multiwersum w filmach Marvela?

Deadpool oficjalnie dołączy do MCU. Czy zanim zobaczymy trzecią część jego szalonych przygód, wystąpi w nadchodzącym "Spider-Manie 3"?

Już niebawem zadebiutuje trzecia część przygód Spider-Mana, która według domysłów fanów będzie wprowadzeniem do MCU koncepcji multiwersum. Czy Marvel Studios wykorzysta produkcję do przenosin Deadpoola?

Deadpool w "Spider-Manie 3"? Jest na to szansa

Według różnego rodzaju niepotwierdzonych przecieków i spekulacji, w trzeciej części solowych przygód Petera Parkera granego przez Toma Hollanda, zobaczymy podobne rozwiązanie fabularne, jakie pojawiło się w animacji "Spider-Man: Uniwersum". Wszystko dlatego, że w produkcji do roli Electro ma powrócić Jamie Foxx, który grał już tego złoczyńcę w innej serii o Człowieku-Pająku. Fani mają więc nadzieję, że w filmie co baczymy również byłych odtwórców tytułowego bohatera.

Na razie nie wiadomo praktycznie nic na temat nadchodzącego, wciąż niezatytułowanego "Spider-Mana 3". Ostatnio jednak Kevin Feige - szef Marvel Studios definitywnie potwierdził, że do MCU dołączy Deadpool, którego przygody dotychczas rozgrywały się w świecie filmowych X-Men. Oznacza to, że wygadany najemnik może być łącznikiem MCU z innymi filmowymi uniwersami.

Według rozważań Timothy'ego Donohoo z portalu CBR, Marvel Studios może wykorzystać "Spider-Mana 3", by przetestować Deadpoola w nowym uniwersum, przy okazji objaśniając za jego pomocą widzom złożoność koncepcji multiwersum. Jako postać łamiąca czwartą ścianę, byłby idealnym narzędziem do wprowadzenia bohaterów i fanów kina superbohaterskiego do sytuacji, która dla czytelników komiksów jest chlebem powszednim.

Zdaniem Donohoo Deadpool mógłby być nawet narratorem całego filmu, który po kolei rozwiewałby wszelkie wątpliwości potencjalnego zagmatwanego pomysłu na trzecią część "Spider-Mana", w której pojawiają się bohaterowie poprzednich wcieleń serii o herosie. Poza tym mógłby się również spełnić sen wielu fanów papierowych przygód Spidy'ego i Deadpoola. Obaj herosi często łączą siły i przez co wiąże ich dość nietypowa relacja. Miłośnicy komiksów od dawna wyrażają wolę zobaczenia podobnej więzi na dużym ekranie.

"Spider-Man 3" - kiedy premiera?

Oczywiście powyższe rozważania pozostają na razie w kręgach spekulacji. Nie wykluczone jednak, że jeśli w trzeciej części przygód rzeczywiście dojdzie do wprowadzenia multiwersum, trzecia część opowieści o Deadpoolu wykorzysta ten wątek do własnych potrzeb. Warto też mieć na uwadze słowa Ryana Reynoldsa, który na początku roku 2019 twierdził, że Wade Wilson dołączy do MCU szybciej niż się wszyscy spodziewają.

Tak czy inaczej, odpowiedzi na wszystkie pytania poznamy jeszcze w roku 2021. Trzecia część "Spider-Mana" z Tomem Hollandem, Zendayą, Jamie Foxxem i Benedictem Cumberbatchem w rolach głównych ma trafić do kin 17 grudnia 2021 roku.