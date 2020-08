"Death of Me" - zobaczcie zwiastun intrygującego horroru z Lukiem Hemsworthem

Niemal każdemu choć raz w życiu przytrafiła się szalona noc, po której obudził się z lukami w pamięci. Odtwarzanie wydarzeń ostatniej nocy zazwyczaj bywa co najwyżej wstydliwe (chyba, że jesteśmy bohaterami "Kac Vegas"). Co jednak, jeśli okaże się, że impreza przemieniła się w istny koszmar, a co więcej - niemożliwy do wytłumaczenia w jakikolwiek sposób?

"Death of Me" - zwiastun

Właśnie o takiej nocy rodem z koszmaru traktuje horror "Death of Me". W trakcie seansu poznamy historię Christine i Neila - pary spędzającej romantyczne wakacje w Tajlandii. Gdy pewnego dnia budzą się z ogromnym kacem i brakiem pamięci, odkrywają nagranie wideo z poprzedniej nocy. Ku swojemu przerażeniu odkrywają, że taśma jest zapisem... morderstwa, którego Neil dokonał na Christine. Jak to możliwe? Poszukując prawdy, bohaterowie natrafią na sieć intryg, kłamstw, czarnej magii i mordów. Zapowiada się więc doprawdy ciekawie!

Twórcą filmu jest Darren Lynn Bousman - człowiek, który dał światu cztery odsłony "Piły". W rolach głównych zobaczymy Maggie Q i Luke'a Hemswortha. Oprócz nich na ekranie pojawią także między innymi Alex Essoe, Kat Ingkarat oraz Kelly B. Jones.

"Death of Me" zadebiutuje 2 października 2020 roku w wybranych kinach i na VoD.