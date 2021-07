Dennis Nilsen - seryjny morderca z Wielkiej Brytanii tematem nowego dokumentu Netflix [ZWIASTUN]

"Pamiętniki mordercy: Taśmy Dennisa Nilsena" to nowy dokument Netflixa, który przedstawia przerażającą historię najsłynniejszego seryjnego mordercy z Wielkiej Brytanii.

Dennis Nilsen przyznał się do zamordowania 15 osób, stając się tym samym najsłynniejszym seryjnym mordercą w historii Wielkiej Brytanii. Przez pięć lat wynajdywał bezbronnych młodych mężczyzn i zwabiał ich do swojego domu, gdzie ich dusił, a następnie ukrywał ich zwłoki pod podłogą. 18 sierpnia 2021 roku Netflix pokaże dokument "Pamiętniki mordercy: Taśmy Dennisa Nilsena" poświęcony tej przerażającej sprawie.

"Pamiętniki mordercy: Taśmy Dennisa Nilsena" - Zwiastun nowego dokumentu Netflixa

Dennis Nilsen w latach 1978-1983 zamordował z zimną krwią 15 młodych mężczyzn. Zabójstw dokonywał w swoim domu w Cricklewood, w północnym Londynie. Przez wiele lat prawda o jego zbrodniach i kierujących nim motywach stanowiła przedmiot domysłów oraz temat licznych książek i programów dokumentalnych. Po jego śmierci światło dzienne ujrzały dotychczas skrywane w celi personalne archiwa, wśród których znajduje się m.in. 250 godzin jego prywatnych nagrań na kasetach magnetofonowych.

Film "Pamiętniki mordercy: Taśmy Dennisa Nilsena" zabiera widzów do wcześniej spowitego tajemnicą świata mężczyzny, który z dorastającego w spokojnej rybackiej wiosce w Szkocji chłopca stał się bezwzględnym mordercą siejącym postrach na ulicach Londynu. Tło stanowi w nim Wielka Brytania lat 80. XX w., w której masowe bezrobocie przyciągało licznych młodych, poszukujących lepszego życia mężczyzn do stolicy, w której - pozbawieni środków do życia - stawali się łatwym łupem dla mordercy. Wywiady z policją, dziennikarzami, niedoszłymi ofiarami, rodzinami zamordowanych mężczyzn oraz — po raz pierwszy — słowa płynące z ust samego mordercy wspólnie ujawniają prawdę o tym, w jaki sposób Nilsen przez aż pięć lat bezkarnie dopuszczał się licznych ataków i morderstw.

Oglądaj

"Pamiętniki mordercy: Taśmy Dennisa Nilsena" - Kiedy premiera?

Reżyserem dokumentu o Dennisie Nilsenie jest Michael Harte, współtwórca dokumentalnej serii "Odwal się od kotów: Polowanie na internetowego mordercę". Film "Pamiętniki mordercy: Taśmy Dennisa Nilsena" będzie miał swoją premierę na Netflix 18 sierpnia 2021 roku.