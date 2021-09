Denzel Washington i Frances McDormand zagrają w "Makbecie" od Joela Coena. Zobaczcie zwiastun filmu

Niedługo przed debiutem filmu na New York Film Festival w weekend 24-26 września, A24 i Apple postanowiło udostępnić w sieci pierwszy zwiastun nowego filmu Joela Coena o tytule "The Tragedy of Macbeth".

The Tragedy of Macbeth - Denzel i Frances McDormand w filmie Joela Coena

W nowej adaptacji Shakespeara wystąpią Denzel Washington i Frances McDormand w roli Makbeta i Lady Makbet. Czy musimy cokolwiek dodawać?

Oprócz tego ze zwiastuna dowiedzieliśmy się, że Brendan Gleeson wcieli się w Króla Duncana, a Harry Melling wcieli się w Malcolma. Poniżej możecie zobaczyć krótką zapowiedź "The Tragedy of Macbeth":

Oglądaj

Jak czytamy w opisie produkcji:

To odważna adaptacja opowieści o morderstwie, szaleństwie, ambicji i strasznej przebiegłości. To przerażający film pełen wątpliwości, przedstawiający nam świat przepełniony ślepą zarozumiałością i bezmyślną ambicją. Zawiera nawiązania do klasycznych filmów Laurence'a Olivera z lat 40. oraz średniowieczne szaleństwo rodem z "Tronu we krwi" Kurosawy.

"The Tragedy of Macbeth" zostało nakręcone w całości na scenach dźwiękowych. Reżyserem i scenarzystą filmu był Joel Coen, dla którego to debiut reżyserski jako solowy twórca - wcześniej realizował swoje filmy z bratem, Ethanem.

"The Tragedy of Macbeth" będzie miało ograniczoną premierę kinową 25 grudnia 2021 roku i w Polsce być może zobaczymy produkcję w kinach studyjnych. Szersza premiera odbędzie się 14 stycznia 2022 roku na Apple TV+.