Denzel Washington ściga Jareda Leto-psychopatę w klimatycznym zwiastunie "The Little Things"

Denzel, Leto i Rami Malek zagrają w kotka i myszkę w filmie "The Little Things". Zobaczcie pełny napięcia i klimatyczny zwiastun nadchodzącej produkcji o seryjnym mordercy.

Denzel, Leto i Malek bawią się w kotka i myszkę w zwiastunie "The Little Things"

Co się stanie, gdy w głównych rolach swojego filmu obsadzisz trzech zdobywców Oscarów? Otrzymasz film "The Little Things" z Denzelem Washingtonem, Jaredem Leto oraz Ramim Malekiem.

Reżyser-scenarzysta John Lee Hancock właśnie pokazał światu zwiastun swojego najnowszego projektu, który prawdopodobnie mógłby stanąć do walki o najważniejsze nagrody roku, gdyby pojawił się kilka miesięcy temu.

Niestety, pandemia rządzi się swoimi prawami, więc projekt został odsunięty w czasie i teraz dopiero otrzymaliśmy zwiastun thrillera detektywistycznego o poszukiwaniu seryjnego mordercy. Zobaczcie powracającego na ekran w doborowym towarzystwie Denzela:

Oglądaj

Oprócz tej oscarowej trójki, w filmie pojawią się również: Natalie Morales, Terry Kinney, Chris Bauer, Joris Jarsky, Isabel Arraiza oraz Michael Hyatt. Hancock nie tylko wyreżyserował i napisał film, ale był też jednym z producentów - pomógł mu Mark Johnson. Tak natomiast brzmi opis fabuły "The Little Things":

Szeryf Joe "Deke" Deacon (Washington) zostaje wysłany do Los Angeles, by pomóc w zbieraniu dowodów. Na miejscu zostaje natomiast wplątany w niebezpieczną grę, którą jest szukanie seryjnego mordercy, terroryzującego miasto. Prowadzący poszukiwania sierżant Jim Baxter (Malek) jest pod wrażeniem instynktów Deke'a, więc nieoficjalnie prosi go o pomoc. W trakcie śledztwa okazuje się jednak, że sprawa seryjnego mordercy rzuca światło dzienne na skrzętnie ukrywaną przeszłość Deke'a.

Film "The Little Things" zapowiada się naprawdę dobrze. Produkcja ma zadebiutować na HBO Max i w kinach już 29 stycznia 2021 roku. Polska data premiery niestety na razie nie jest znana.