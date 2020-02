Dinozaury biją się z zombie w absurdalnym zwiastunie filmu "Jurassic Thunder"

Studio podzieliło się zwiastunem, który do tej pory jest niepubliczny (mogą go zobaczyć tylko osoby, które otrzymały do niego link). Z niego dowiadujemy się w 100%, jakim filmem będzie "Jurassic Thunder". Oprócz generowanych komputerowo dinozaurów, mamy typowe dla tego typu kina absurdalne gagi, słabą grę aktorską i jakość obrazu rodem z filmu klasy Z z 1982 roku.

Dinozaury walczą z zombie w filmie Jurassic Thunder

Sam film opowiada historię drużyny komandosów, którym pomaga grupa specjalnie wytrenowanych dinozaurów. Zostają oni wysłani na ważną pustynną misję podczas III Wojny Światowej, w ramach której zmierzą się z potężnymi przeciwnikami. Zobaczcie zwiastun "Jurassic Thunder":

Reżyserami filmu "Jurassic Thunder" są Miliko Davis i Thomas Martwick, najbardziej znani z horroru komediowego "Tsunambee". Ich dzieło opierało się na zasadzie "wrzućmy do filmu wszystko i zobaczymy, co się ludziom spodoba". Wygląda na to, że "Jurassic Thunder" będzie działało w podobny sposób. Głównych bohaterów zagrają Heath C. Heine, Rick Haak i Jon Cotton.

Film będzie dostępny w sprzedaży na DVD i w wersji cyfrowej już 10 marca 2020 roku.