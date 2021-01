Disney szuka Herkulesa do aktorskiej wersji bajki. Michael B. Jordan i Taron Egerton na czele listy

Jak donoszą zagraniczne media, już niebawem dowiemy się, kto zagra główne role w aktorskiej wersji disneyowskiego "Herkulesa" z 1997 roku. Na szczycie listy kandydatów do roli najsłynniejszego greckiego herosa w popkulturze mają znajdować się Michael B. Jordan i Taron Egerton. Jego ukochaną Megarę miałaby natomiast zagrać Ariana Grande.

Kto zagra Herkulesa w aktorskiej wersji bajki Disneya?

Jeśli chodzi o popularne w ostatnich latach aktorskie wersje animacji Disneya, najważniejszą kwestią dla miłośników tych produkcji jest zwykle to, kto zostanie obsadzony w rolach uwielbianych bohaterów z ich dzieciństwa. Niektóre castingi, jak w przypadku aktorskiej "Pięknej i bestii", okazują się fenomenalne, inne - rozczarowują widzów. Jak będzie tym razem?

Jeśli wierzyć doniesieniom portalu The DisInsider, największe szanse, by zostać Herkulesem Disneya mają Michael B. Jordan i Taron Egerton. Pierwszego z nich mogliśmy podziwiać m.in. w ekranizacji komiksu "Black Panther" oraz w głównej roli związanej z "Rocky'm" serii filmów "Creed". Drugi dał się poznać światu w serii "Kingsman", a następnie rozwijał swoją karierę m.in. jako Robin Hood i Elton John. Żaden z nich publicznie nie potwierdził jeszcze swojej kandydatury do roli mitycznego herosa, nie zrobił tego także Disney. Jednak, jak słusznie zauważają twórcy poniższych tweetów, większość pogłosek przekazywanych w przeszłości przez portal The DisInsider zwykle się sprawdzała.

"Herkules": wymarzona obsada aktorskiej wersji bajki Disneya

Czy wspomniani gwiazdorzy są tymi, których wielbiciele "Herkulesa" z 1997 roku chcieliby zobaczyć w aktorskiej wersji filmu? Pewnie nie do końca. Pogłoski o obsadzeniu jednego z nich w roli Herkulesa z pewnością podzielą fanów, którzy będą krytykować Egertona za to, że nie jest "mięśniakiem", a Jordana za odmienny od greckiego herosa kolor skóry.

Ja sama z w roli Herkulesa najchętniej zobaczyłabym Chrisa Hemswortha, który ma już spore doświadczenie w kreowaniu boga i superherosa w jednej osobie, świetnie radzi sobie z rolami komediowymi, a jego postura idealnie wpisuje się w wyobrażenie greckiego bożyszcza. Niemniej, jestem pewna, że zarówno Michael B. Jordan, jak i Taron Egerton, doskonale poradzą sobie z tą rolą, bo są po prostu świetnymi aktorami.

Jeśli chodzi o pozostałych bohaterów, coraz więcej mówi się o tym, że Megarę miałaby zagrać Ariana Grande. Piosenkarka wydaję się być wyborem idealnym, szczególnie biorąc pod uwagę fakt, jak ważną rolę w bajce z 1997 roku odgrywała muzyka. Miłośnicy produkcji mają także nadzieję, że do roli mentora głównego bohatera - satyra imieniem Filoktet - zgodzi się powrócić Danny DeVito, który przed laty użyczył mu głosu.

"Herkules": szczegóły produkcji aktorskiej wersji bajki Disneya

"Herkules" jest jednym z ostatnich remake'ów animacji Disneya, jakie ogłosiła wytwórnia, w związku z czym o produkcji wciąż niewiele wiadomo. Do oficjalnych informacji należy przede wszystkim to, że producentami aktorskiej wersji "Herkulesa" zostali Anthony i Joe Russo, reżyserzy dwóch ostatnich części "Avengers". Za scenariusz odpowie natomiast Dave Callaham, scenarzysta filmu o greckiej bogini z DC - "Wonder Woman 1984".

Joe Russo w ubiegłorocznej rozmowie z portalem Collider zdradził, że nadchodzący film nie będzie bezpośrednim przełożeniem animacji na film aktorski, lecz nową wariacją na temat znanej historii. Potwierdził też, że w nowym "Herkulesie" będzie dużo muzyki, jednak nie ujawnił, czy usłyszymy stare i lubiane utwory, czy nowe kompozycje. Podkreślił, że celem twórców jest, by publiczność mogła odkryć to sama.

Aktorska wersja "Herkulesa" nie ma jeszcze ustalonej daty premiery. A zatem, oczekując na oficjalne ogłoszenia, posłuchajmy jednej z najsłynniejszych piosenek z produkcji z 1997 roku: