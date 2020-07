Disney Plus rezygnuje z cenzury tyłka Hugh Jackmana w X-menach

Fanki i fani wdzięków Hugh Jackmana, który przez lata wcielał się w postać Wolverine'a będą zadowoleni decyzją Disneya. Na platformie Disney Plus, gdzie pojawiają się produkcje family-friendly ukazał się film "X-Men: Przeszłość, która nadejdzie" absolutnie bez cenzury.

Jak zapewne wierni fani serii pamiętają, to właśnie w tej części pojawia się scena, w której Hugh Jackman prezentuje swoją nagą pupę. Wszyscy, którzy obejrzą produkcję za pośrednictwem Disney Plus, zobaczą fragment bez cenzury.

Faktem pochwalił się sam Jackman na swoim Instagramie, gdzie umieścił kadr ze słynnej sceny:

"Przeszłość, która nadejdzie" to pierwszy film emitowany w Disney Plus bez cenzury. To była moja przyszłość, ale bądźmy szczerzy... teraz to już bardziej moja przeszłość. "