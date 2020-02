Disney oficjalnie potwierdził drugą część aktorskiego "Aladyna"

Na początku 2019 roku do kin trafił aktorski remake słynnej animacji Disneya pod tytułem "Aladyn". Produkcja cieszyła się ogromną popularnością wśród widzów na całym świecie i szybko bponad miliard dolarów w światowym box office. Nikt nie zabija kury znoszącej złote jajka, szczególnie kiedy jest bardzo lubiana. Z tego powodu fani czekali tylko na potwierdzenie sequela "Aladyna". Przedstawiciele Disneya dali w końcu zielone światło kontynuacji filmu.

"Aladyn 2" - powstanie sequel aktorskiego remake'u

Jak donosi The Hollywood Reporter, za jakiś czas zobaczymy dalsze przygody Aladyna, Dżasminy, Dżina i magicznego latającego dywanu. Przy filmie pozostaną osoby odpowiedzialne za sukces pierwszej części "Aladyna". Scenariuszem kontynuacji zajmą się John Gatins i Andrea Berloff, za produkcję odpowiedzą Dan Lin z Jonathanem Eirichem, a funkcję reżysera nadal będzie pełnił Guy Ritchie. Powrócą też gwiazdy filmu - Mena Massoud, Naomi Scott oraz Will Smith, chociaż aktorzy jeszcze formalnie nie podpisali umowy z Disneyem. To już tylko kwestia czasu, bo cała trójka kilka miesięcy po premierze była gotowa na dalsze przygody swoich bohaterów.

O sequelu "Aladyna" mówiło się bowiem już od dawna. Trudno na razie przewidywać, czy twórcy przełożą na aktorską wersję oryginalną drugą część disnejowskiej animacji z 1994 roku pod tytułem "Aladyn: Powrót Dżafara", czy może zaprezentują widzom zupełnie nowe przygody w świecie pełnym magii. Krążą plotki, że scenarzyści mają zamiar wziąć na warsztat inne orientalne baśnie z "Księgi tysiąca i jednej nocy".

"Aladyn 2" - kiedy premiera?

Na razie nie wiadomo, kiedy film trafi do kin, bo nie rozpoczęła się jeszcze jego produkcja. Prawdopodobnie na nowe przygody Aladyna i jego przyjaciół poczekamy około dwa lata. Niewykluczone, że sequel pobije rekord pierwszej części filmu. Mimo tego, że wielu fanów oryginalnych produkcji Disneya podchodzi do aktorskich remake'ów dość sceptycznie, wyniki finansowe tych filmów mówią same za siebie i w ciągu najbliższych lat zobaczymy kolejne nowe wersje klasycznych animacji Disneya.

