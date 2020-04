Disney pracuje nad aktorską wersją "Herkulesa". Kto wystąpi w tytułowej roli?

Mitologia grecka nigdy się nie nudzi! W końcu jest podstawą wielu współczesnych opowieści. Nic więc dziwnego, że w 1997 roku Disney postanowił zaadaptować mity o Herkulesie na język filmu i zrobić z nich animację dla najmłodszych widzów. Za jakiś czas powstanie remake tej słynnej produkcji. Tym razem z aktorami w roli mitycznych bohaterów.

"Herkules" - Disney pracuje nad aktorską wersją animacji

Jak podaje serwis The DisInsider, przedstawiciele Disneya są na wczesnym etapie przygotowań do realizacji kolejnej aktorskiej wersji słynnej animacji sprzed lat. Do długiej listy aktorskich filmów dołączył "Herkules".

Według doniesień Disney rozważa na zaangażowanie w przedsięwzięcie naprawdę dużych nazwisk z branży filmowej. Reżyserami nowego "Herkulesa" mają szansę zostać między innymi Jon Favreau ("Iron Man", "Król Lew"), Joe i Anthony Russo ("Avengers: Endgame") lub Gore Verbinski ("Piraci z Karaibów"). Na razie jednak nie doszło do formalnego spotkania z filmowcami, więc kwestia reżysera pozostaje na razie w sferze domysłów.

Podobnie sprawa wygląda z aktorami. Film jest na tak wczesnym etapie produkcji, że trudno przewidywać, kto wcieli się w Herkulesa, Megarę, Hadesa i Filokteta. Zdradzono jednak, że w filmie usłyszymy nie tylko piosenki znane z oryginału, ale również całkiem nowe utwory, stworzone na potrzeby remake'u.

Animacja z 1997 roku w reżyserii Rona Clementsa i Johna Muskera opowiadała o tytułowym półbogu, który nieświadomy swojego pochodzenia wychowywał się wśród ludzi. Kiedy odkrył, że jego ojcem jest sam Zeus, postanowił zrobić wszystko, by dołączyć do bogów Olimpu.

Żeby tego dokonać, musiał wykorzystać swoją nadludzką siłę w starciu z groźnym Hadesem. W walce z królem świata umarłych pomógł mu wierny skrzydlaty wierzchowiec Pegaz i trenujący herosów satyr. Luźno inspirowany recką mitologią film zarobił ponad 252 miliony dolarów na całym świecie przy budżecie 85 milionów. Nie była to więc ogromna suma, ale aktorski remake ma szansę ten stan rzeczy naprawić.

"Herkules" - kiedy premiera aktorskiego remake'u filmu?

Na produkcję prawdopodobnie jeszcze trochę poczekamy. Obecnie studio pracuje nad innymi aktorskimi remake'ami słynnych bajek. Na premiery czekają między innymi "Mulan", "Mała Syrenka" i "Piotruś Pan". Pracę nad "Herkulesem" może też spowolnić pandemia koronawirusa, więc nie wykluczone, że produkcja trafi do kin dopiero za kilka lat. Fani Herkulesa muszą się więc wykazać cierpliwością starożytnych Ateńczyków.

