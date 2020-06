Disney+ ruszy we wrześniu w kolejnych 8 państwach Europy. Czy jest wśród nich Polska?

Platforma Disney+ działa obecnie w kilku państwach świata, z USA, Kanadą, Holandią, Francją i Wlk. Brytanią na czele. Obecnie subskrypcję wykupuje aż 54,5 mln użytkowników. Włodarze spółki przewidują, że do 2024 uda im się utrzymać stałą liczbę subskrybentów na poziomie 60-90 mln.

Firma już teraz silnie pracuje nad rozwojem platformy. Mówi się, że w 2020 Disney wyda miliard dolarów na rzecz nowych filmów i seriali. Wiemy też, że wiele zapowiadanych produkcji, na czele z „The Falcon and the Winter Soldier” pojawi się z niewielkim opóźnieniem jeszcze w tym roku.

Disney+ – do jakich krajów trafi we wrześniu?

We wrześniu Disney+ wystartuje w kolejnych 8 krajach Europy.

Na liście znalazły się:

Belgia

Dania

Finlandia

Islandia

Luksemburg

Norwegia

Portugalia

Szwecja

Koszt nowej platformy wynosić będzie: 6,99Euro miesięcznie. W tych państwach platforma zacznie działać od 15 września.

Disney+ – co z Polską?

Do Polski platforma ma trafić oficjalnie dopiero w 2021 roku. Co ciekawe – kilka miesięcy temu, nieoczekiwanie pojawiła się informacja, że serwis ma zacząć działać w naszym kraju już od połowy tego roku. W kilka godzin informacja jednak zniknęła z oficjalnej strony platformy, a firma przyznała się do pomyłki. To chyba niestety dość dobrze pokazuje, jak Disneyowi niespieszno do zadebiutowania na polskim rynku, pomimo posiadania gotowej polskiej wersji serwisu.

Czytaj także: Michael Keaton powróci do roli Batmana? Aktor negocjuje rolę w nowych filmach DC!