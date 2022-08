Disney przebił popularnością Netflixa

To oznacza, że łącznie serwis Disney+ ma ponad 152 miliony użytkowników globalnie (ten nagły wzrost spowodowany był m.in. debiutem w innych krajach - w tym i w Polsce). Gdy dodamy do tego pozostałe serwisy należące do Disneya (jak Hulu, ESPN+, czy Star), to oznacza, że łącznie firma ma ponad 221 milionów użytkowników na przestrzeni wszystkich swoich platform. Netflix pochwalił się natomiast w poprzednim kwartalnym podsumowaniu, że ma 220,7 milionów subskrybentów.

Oczywiście tak jak wspomnieliśmy, Disney ma kilka serwisów streamingowych, z różnymi cenami i zajmujących się różnymi kategoriami rozrywki. Netflix ma natomiast jedną usługę, więc to raczej testament tego, jak wiele "korzeni" ma Imperium Myszki Miki.

Disney poinformował jednak, że są pewne duże zmiany, które dotkną flagowy serwis firmy - mowa oczywiście o Disney+. Platforma ma w grudniu doczekać się nowej wersji abonamentu - ta będzie zawierała reklamy i będzie kosztowała... tyle samo, co obecna standardowa usługa. Ta bowiem doczeka się podwyżki i to o 3 dolary w skali miesiąca.

To oznacza, że od grudnia 2022 roku ruszy wersja Disney+ z reklamami, która będzie kosztowała 8 dolarów miesięcznie (tyle, co obecnie wersja standardowa). Ta nie będzie miała opcji wykupu subskrypcji na rok. Standardowa oferta będzie teraz kosztowała 11 dolarów miesięcznie i będzie też dostępna w wersji rocznej za 110 dolarów.

Na razie nie wiemy, jak sprawa będzie wyglądała w Polsce, ale spodziewamy się, że wszystko się wyjaśni na przestrzeni kilku kolejnych tygodni.