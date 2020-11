Disney wykreślił daty premier dwóch nadchodzących filmów z 2020 roku

Rok 2020 nie był dobry dla kinematografii. Przełożone daty premier popularnych blockbusterów spowodowały, że kina odnotowały ogromne straty, czemu nie pomagało też zamykanie ich na kilka miesięcy z powodu pandemii. Światełkiem w tunelu był debiut "Tenet" Christophera Nolana, ale film rozczarował finansowo, przez co inne wytwórnie postanowiły się wstrzymać ze swoimi premierami.

Disney przesuwa premiery kolejnych filmów

Ostatnimi produkcjami debiutującymi w tym roku miały być "Free Guy" z Ryanem Reynoldsem i Taiką Waititim oraz "Śmierć na Nilu", czyli kryminał z gwiazdorską obsadą. Disney poinformował jednak, że filmy z datami premier ustawionymi na końcówkę 2020 roku... trafiają do poczekalni.

To dość interesujący ruch, ponieważ do tej pory firma raczej przekładała swoje filmy na kilka miesięcy do przodu, a tym po prostu usunięto daty premier. "Free Guy" miał zadebiutować 11 grudnia, natomiast "Śmierć na Nilu" miała się pojawić w kinach tydzień później, czyli 18 grudnia. Niestety na razie nie wiemy, kiedy zobaczymy te produkcje.

"Free Guy" to komedia akcji z Ryanem Reynoldsem w roli głównej. Reżyserem jest Shawn Levy, a sam film opowiada historię Guya, pracownika banku, który szybko odkrywa, że jest postacią poboczną w grze wideo. W obsadzie komedii znajdziemy też m.in. Jodie Comer, Joe Keery'ego oraz Taikę Waititiego.

"Śmierć na Nilu" to za to film o detektywie Herkulesie Poirot (Kenneth Branagh), który prowadzi śledztwo w sprawie morderstwa młodej kobiety na statku płynącym w górę Nilu. W obsadzie znajdziemy też m.in. Gal Gadot, Letitię Wright, Armiego Hammera, Annette Bening i Russella Branda.