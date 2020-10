Disney zapowiada przemiły film "Co w duszy gra" aż dwoma nowymi zwiastunami

Joe Gardner to nauczyciel muzyki, którego największą pasją jest jazz. Pewnego dnia otrzymuje życiową szansę: będzie mógł grać w najlepszym klubie jazzowym w mieście. Dosłownie jedno małe potknięcie sprawia, że przenosi się z ulic Nowego Jorku do Przedświatów - fantastycznego miejsca, w którym nowe dusze, zanim udadzą się na Ziemię, zdobywają swoje osobowości.

Co w duszy gra - Disney zaprezentował aż dwa nowe zwiastuny filmu

Zdeterminowany by powrócić do swojego ziemskiego życia, Joe łączy siły z duszą 22, której zupełnie obce są uroki ludzkiej egzystencji. Kiedy Joe usilnie próbuje pokazać 22, dlaczego ludzkie życie jest wspaniałe, sam ma szansę znaleźć odpowiedzi na niektóre spośród najważniejszych pytań natury egzystencjalnej.

Disney z okazji nadchodzącej premiery "Co w duszy gra" postanowił przedstawić światu nie jeden, ale dwa nowe zwiastuny filmu. Pierwszy z nich nosi tytuł "Zastanawiałeś się kiedyś co sprawia, że Ty, to Ty...?” i zobaczyć go możecie poniżej:

Drugi zatytułowano natomiast "Życie jest pełne możliwości, musisz tylko wiedzieć gdzie szukać":

"Co w duszy gra" wyreżyserował zdobywca Oscara Pete Docter ("W głowie się nie mieści", "Odlot"). Produkcja pojawi się w polskich kinach 25 grudnia 2020 roku.