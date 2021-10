"Diuna" już oficjalnie doczeka się kontynuacji! Poznaliśmy datę premiery sequela

"Diuna" to adaptacja szalenie popularnej powieści Franka Herberta - a właściwie jej pierwszej części. Na szczęście twórcy będą mieli okazję dokończyć historię. Ogłoszono bowiem, że powstanie "Diuna 2".

Diuna - powstanie druga część filmu

Nareszcie! Jak podaje Deadline, Legendary i Warner Bros. postanowili nareszcie potwierdzić powstanie kontynuacji "Diuny". Film ponownie stworzy oczywiście Denis Villeneuve, czyli reżyser, producent oraz współscenarzysta pierwszej części. Dowiedzieliśmy się również, że produkcja ma zadebiutować w kinach 20 października 2023 roku.

Ważne jest również to, że film ma zadebiutować tylko w kinach, a nie hybrydowo, jak pierwsza odsłona. Według Deadline to był jeden z warunków sfinansowania kontynuacji (bowiem wyniki finansowe "Diuny" nie są specjalnie spektakularne). Informację potwierdziło studio Legendary na swoim Twitterze, prezentując oficjalne logo filmu - ten będzie się nazywał po prostu "Dune: Part Two".

Nowa wersja "Diuny" to nie tylko widowisko pełnie spektakularnych walk i efektów specjalnych, ale również gwiazdorska obsada. Główny bohater - Paul Atryda grany przez Timothée'ego Chalameta w kontynuacji będzie musiał pokonać złowieszczego Barona Harkonnena, w którego wcielił się Stellan Skarsgård. Pomogą mu w tym m.in. Fremeni (m.in. Zendaya i Jarvis Bardem) oraz jego matka, Lady Jessica (Rebecca Ferguson).

Najnowsza produkcja Warner Bros. trafiła do kin 22 października 2021 roku. Za scenariusz nowej adaptacji odpowiadają Jon Spaihts, Denis Villeneuve i Eric Roth. Muzykę skomponował Hans Zimmer.

W rolach głównych wystąpili: Timothée Chalamet, Rebecca Ferguson, Oscar Isaac, Josh Brolin, Stellan Skarsgard, Dave Bautista, Stephen McKinley Henderson, Zendaya, Chang Chen, Sharon Duncan-Brewster, Charlotte Rampling, Jason Momoa oraz Javier Bardem. Tak jak wspomnieliśmy, kontynuację "Diuny" zobaczymy w kinach 20 października 2023 roku.