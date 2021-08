Dlaczego Oscar Isaac zagra główną rolę w filmie "Metal Gear Solid"? Aktor wyjaśnił swoją decyzję

Metal Gear Solid - dlaczego Oscar Isaac przyjął rolę w filmie?

Oscar Isaac będzie bardzo zapracowany przez najbliższe kilkanaście miesięcy. Niedługo w kinach pojawi się "Diuna", w produkcji jest "Moon Knight" z nim w roli tytułowej, a na horyzoncie widać już gdzieś "Metal Gear Solid", czyli filmową adaptację legendarnej serii gier w reżyserii Hideo Kojimy. Aktor niedawno wyjaśnił, co go skłoniło do przyjęcia roli w produkcji.

Jak czytamy w rozmowie Isaaka z magazynem Total Film, aktor chciał zagrać Solid Snake'a w MGS, ponieważ po prostu "uwielbia te gry":

Uwielbiam uczucia, które mi towarzyszyły, gdy grałem w te produkcje. To są dziwne, wyizolowane, nieco pogrzebowe i samotne gry, które mają niezwykłe momenty przemocy i terroru, a także dziwne, psychodeliczne pomysły i przeciwników. Tak, ten psychodeliczny, militarny horror to coś niezwykłego.

Następnie dodał, że pod płaszczykiem tego absurdu i psychodelicznego klimatu kryją się "gry, które w gruncie rzeczy są opowieściami antywojennymi". Wyjaśnił też, że "połączenie takich środków artystycznych z pięknym przekazem sprawiło, że się w nich zakochałem".

Isaac następnie zaznaczył, że poczuł się mocno związany z projektem od samego początku i chciał być mocno zaangażowany w produkcję:

Tak jak wspomniałem, uwielbiam uczucia, jakie wywołują we mnie te gry. Pojawiło się więc pytanie: czy takie odczucia możemy przenieść na ekran? Albo chociaż w ciekawy sposób eksplorować motywy, które są poruszane w tych grach?

Niestety, szczegóły produkcji "Metal Gear Solid" są okryte tajemnicą. Nie mamy pojęcia, kiedy ruszą zdjęcia do filmu, ani kiedy ten ma zadebiutować. Wiemy na pewno, że główną rolę zagra Oscar Isaac, natomiast reżyserem obrazu jest Jordan Vogt-Roberts (przygotował m.in. "Konga" z 2017 roku).