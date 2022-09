Dlaczego Patryk Vega zmienił nazwisko? Odpowiada na to fragment "Niewidzialnej wojny" [WIDEO]

Niewidzialna wojna - dlaczego Patryk Vega zmienił nazwisko?

Marilyn Monroe, Vin Diesel, Pola Negri, czy Violetta Villas to zaledwie kilkoro artystów, którzy podczas swojej kariery korzystali z pseudonimów. Patryk Vega należy oczywiście do tego grona, chociaż łatwo nie było - jak słyszymy bowiem we fragmencie jego nowego filmu "Niewidzialna wojna", pani z urzędu mówiła mu, że w Polsce nie można korzystać z nazwisk na litery "V", "Y" i "X".

Przy okazji z fragmentu dowiadujemy się również, że reżyser miał poważny problem z alkoholem. Spodziewamy się, że temat zostanie nieco bardziej pociągnięty w finalnej wersji produkcji. Na razie możecie zobaczyć nowy klip z "Niewidzialnej wojny":

Jak dowiadujemy się natomiast z informacji prasowej od dystrybutorów, Vega przed zmianą nazwiska nazywał się Krzemieniecki (co tajemnicą raczej nie jest). Ciekawostką jest natomiast fakt, że to też jest zmienione nazwisko - ojciec Vegi nazywał się Kwoka, ale postanowił je zmienić na takie, które brzmiało "szlachecko" i stąd wzięło się Krzemieniecki.

A skąd ten Vega? Reżyser przed laty opowiadał, że inspirował się Wegą, czyli najjaśniejszą gwiazdą w gwiazdozbiorze Lutni, piątą co do jasności gwiazdą nocnego nieba. Ale umówmy się - prawdą jest to, że twórca obejrzał "Pulp Fiction" Quentina Tarantino i zajarał się Vincentem Vegą (John Travolta), jednym z głównych bohaterów słynnej produkcji.

Cóż więcej możemy dodać? Ano tyle, że więcej takich ciekawostek, smaczków i anegdotek dowiecie się 30 września 2022 roku, kiedy to film "Niewidzialna wojna" trafi do kin.