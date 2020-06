Dlaczego Robert Pattinson jest idealny do roli Batmana? Gwiazda filmu wyjasniła

Aktorka wcielająca się w Catwoman niedawno udzieliła wywiadu portalowi Variety, w którym opowiedziała dziennikarzom o Pattinsonie i jego podejściu do roli. Wyjaśniła, że będzie zdecydowanie inna od podejścia np. Bena Afflecka do roli w "Batman v Superman", a aktor odzwyczaił się od bycia bożyszczem nastolatek i bardzo dorósł, co ma mu pomóc w graniu Batmana.

Robert Pattinson idealny do roli Batmana?

Według niej Pattinson nadaje roli również "artystycznego" polotu, wyniesionego z grania w wielu mniejszych, niezależnych filmach:

" Przede wszystkim jest po prostu bardzo dobrym aktorem. Zaczął jako bożyszcze nastolatek, ale myślę, że udowodnił potem, że jest kimś znacznie więcej. Jest ciekawym artystą, co jest bardzo "batmańskie' na swój sposób. Mamy iluzję w postaci Bruce'a Wayne, a potem teatr w wykonaniu Batmana. Przez to wydaje mi się, że Robert Pattinson jest idealny do tej roli. A oprócz tego dobrze wygląda w stroju. Ma kawał porządnej szczęki. "

Kravitz wyjaśniła, że to bardzo trudna rola - nie tylko ze względu na ogromne oczekiwania, ale też przez wzgląd na ograniczenia związane z graniem w bardzo ciasnym stroju:

" Daje z siebie wszystko w każdej roli. A ta jest wyjątkowo trudna, bo ludzie wiele oczekują. Przy okazji jesteś mocno ograniczony. Masz na sobie strój, nie widać twoich oczu i możesz się poruszać tylko w określony sposób. Więc naprawdę musisz być kreatywny, jeśli chodzi o próbę przedstawienia wielowarstwowej postaci z takimi wyzwaniami. Ale podniósł rękawicę i już ma ciekawe pomysły na pokręcenie tej postaci. Dla mnie to perfekcyjny wybór. "

Ze względu na wstrzymanie zdjęć i pandemię koronawirusa, premiera filmu "The Batman" została przeniesiona o kilka miesięcy. Produkcja zadebiutuje 1 października 2021 roku.