Dlaczego Tom Hardy chciał Andy'ego Serkisa w roli reżysera "Venoma 2"? Zaskakujący powód

Już niedługo w kinach pojawi się "Venom: Let There Be Carnage" w reżyserii Andy'ego Serkisa. Wygląda na to, że to sam Tom Hardy stoi za tym, że Serkis otrzymał ofertę pracy przy tym filmie.

Venom 2 - Tom Hardy chciał Andy'ego Serkisa w roli reżysera

Pierwszy "Venom" był sukcesem komercyjnym, zyskał dużo dobrych ocen wśród widzów i chociaż krytycy raczej znęcali się nad filmem, to i tak doczekał się kontynuacji ze strony Sony Pictures. I bardzo dobrze, ponieważ drugą część zatytułowaną "Venom: Let There Be Carnage" zrealizował Andy Serkis (Cezar z "Planety Małp", Gollum z "Władcy Pierścieni"), a wśród głównych bohaterów pojawi się tytułowy Carnage, grany przez Woody'ego Harrelsona.

Niedawno Andy Serkis wypowiedział się na temat procesu tworzenia filmu. W jednym z materiałów zakulisowych z okazji niedalekiej premiery "Venoma 2" dowiadujemy się m.in. że to Tom Hardy zaoferował Serkisowi pracę przy nowej produkcji. Reżyser wyjaśnił, co jego zdaniem zainspirowało taką decyzję:

Moim zdaniem Tom był genialny w "Venomie", a jego występ był zbliżony do moich - zagrał postać komputerową. Zadzwonił do mnie niedługo później kompletnie znikąd, mówiąc, że jego zdaniem byłbym idealny do zrobienia kolejnej części. Moim zdaniem moje doświadczenie w pracy z efektami specjalnymi było ważnym czynnikiem w tej operacji. Kręcimy się wokół siebie jako aktorzy od długiego czasu, więc miło było w końcu z nim popracować.

Hardy zadebiutuje w tym filmie jako scenarzysta wraz z Kelly Marcel, a wraz z Avim Aradem i Amy Pascal jest również producentem "Venom: Let There Be Carnage". Widać więc, że aktor jest bardzo zaangażowany w projekt:

Andy spędził całe lata przed kamerą i za kamerą. Wie doskonale czym jest występowanie jako postać CG i animacja, a także rozumie niuanse fabularne i wokalne fanaberie. Jest świetnym aktorem, świetnym reżyserem i całkiem fajnym gościem. Był perfekcyjnym kandydatem i wykonał świetną robotę.

Chociaż premierę filmu przyspieszono w USA na 1 października 2021 roku, to na razie w Polsce zobaczymy go 15 października 2021 roku.