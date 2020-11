Dlaczego Johnny Depp tak naprawdę został wyrzucony z obsady "Fantastycznych zwierząt"?

Zanim przejdziemy do Deppa - niezatytułowana, 3. odsłona "Fantastycznych zwierząt" zadebiutuje w kinach 15 lipca 2022 roku. Przynajmniej na razie takie plany ma Warner Bros., który jest również oczywiście głównym prowodyrem odsunięcia aktora od obsady serii filmów.

Johnny Depp został usunięty z obsady Fantastycznych zwierząt

Dla osób śledzących sprawę, powody zakończenia współpracy są prawdopodobnie całkiem zrozumiałe. Johnny Depp od lat prowadzi batalię sądową ze swoją byłą żoną, Amber Heard. Obydwoje nawzajem oskarżają się o znęcanie się fizyczne i psychiczne, oboje pokazują w sądzie nagrania z widocznymi ranami, które nawzajem zadać mieli sobie byli małżonkowie. Ta jeszcze pewnie kilka lat potrwa.

Niedawno jednak zakończyła się oficjalnie inna sprawa z Johnnym Deppem w roli głównej - aktor przegrał pozew o zniesławienie przeciwko gazecie "The Sun", która nazwała go "damskim bokserem" (org. "wife-beater"). To według zagranicznych mediów przelało szalę goryczy. Chociaż jeszcze kilka lat temu zarówno J.K. Rowling, jak i producenci oraz reżyser filmu wspierali publicznie Deppa, to Warner w trakcie kilku następnych lat połączył siły z AT&T, tworząc WarnerMedia.

Zmienił się prezes firmy, zmienił się zarząd, a co za tym idzie, wprowadzono również nowe standardy dot. sytuacji kontrowersyjnych. Dodajmy też "słabe" wyniki finansowe filmów z serii "Fantastyczne zwierzęta" oraz kontrowersje wywołane latem 2020 roku przez J.K. Rowling związane z transfobią i widzimy, że obecnie Warner po prostu próbuje ratować średnią sytuację. Zwolnienie Deppa wydaje się być dużo prostszą solucją, niż zwolnienie Rowling.

Zdjęcia do "Fantastycznych zwierząt 3" ruszyły we wrześniu 2020 roku, a Depp nagrał raptem jedną scenę (za którą i tak dostanie swoje pełne wynagrodzenie). Usunięcie go dla samych twórców nie będzie więc miało ogromnych konsekwencji.

Tak jak wspomnieliśmy, film "Fantastyczne zwierzęta 3" zadebiutuje w kinach 15 lipca 2022 roku. Na razie nie wiemy, kto zastąpi Johnny'ego Deppa w roli Grindelwalda.