Dlaczego współtwórczyni "Matriksa", Lilly Wachowski, nie pracuje nad nową częścią serii?

Trylogia "Matrix" przyniosła zyski rzędu 1,6 miliarda dolarów, jej pierwsza odsłona jest uznawana za jeden z najlepszych filmów wszechczasów, a po gorzej przyjętych kontynuacjach, twórcy "Matrix: Resurrections" mają szansę na swego rodzaju "odkupienie".

Trudno sobie wyobrazić sytuację, w której odmawia się udziału w takim projekcie - to zdaje się być dobra szansa nie tylko na zarobek, ale przede wszystkim na (być może) zapisanie się w historii kina. W końcu kto ma szansę powrócić do swojej serii sprzed 20 lat i zakończyć ją w sposób satysfakcjonujący dla fanów, odbudowując swój wizerunek?

Niestety, taki prospekt nie wydawał się być interesujący dla Lilly Wachowski, która wraz ze swoją siostrą Laną stworzyła serię "Matrix" lata temu. Niedawno reżyser pojawiła się na Television Critics Association, gdzie zapytano ją o to, czemu zrezygnowała w udziale w "Matrix: Resurrections". Jej odpowiedź była dość emocjonalna:

Potrzebowałam znowu odkryć w sobie artystkę. Wróciłam do szkoły, zaczęłam malować i robić inne kreatywne rzeczy. Spędzałam sporo czasu z moją mamą, razem malowałyśmy i w końcu Lana dostała telefon od Netfliksa, że chcą kolejnego sezonu "Sense8". Powiedziałam jej, że nie mogę tego zrobić, nie chcę tego zrobić". Potem nasi rodzice zmarli, więc to był wyjątkowo zły czas w moim życiu.

Wachowski dodała:

W moim życiu tyle się zmieniło od czasu "Matrixa". Przeszłam transformację, co było ogromnym przedsięwzięciem, straciłam rodziców... To wszystko sprawiło, że nie chciałam wracać do tego starego życia, chodzenia po ścieżkach, które już znam. To było jak powrót na stare śmieci, czego nie chciałam zrobić.