Dobra wiadomość dla fanów? Zack Snyder nie będzie robił filmów o herosach DC

Nie żeby być przesadnie dramatycznym, ale to jest chyba dobra wiadomość dla fanów. Oczywiście, wiele osób uwielbia styl Zacka Snydera, ale trzeba przyznać, że "Liga Sprawiedliwości", "Człowiek ze stali" i zwłaszcza "Batman v Superman" nie były zbyt dobrymi filmami o superbohaterach, a klęska artystyczna (i trochę finansowa) wspomnianych produkcji sprawiła, że Warner Bros. całkowicie zmienił plany na przyszłość marki DC.

Snyder pracuje obecnie nad wersją reżyserską "Ligi Sprawiedliwości" i kto wie, może jego wersja będzie druzgocąco lepsza od tego, co widzieliśmy w kinie. Niestety, nawet jeżeli tak się stanie, to Zack Snyder raczej nie opowie kontynuacji tej historii w wersji filmowej. Reżyser zapowiedział bowiem ostatnio, że nie planuje powracać pracy nad obrazami o superbohaterach DC.

Reżyser pojawił się w programie ComicBook Debate, w którym wyjaśnił, że wydanie "Zack Snyder's Justice League" jest dla niego ogromnym zaskoczeniem - zwłaszcza w zestawieniu do tego, jakie plany miał wcześniej:

Powiem tak - nigdy nie sądziłem, że będę robił to. Nie myślałem, że skończę "Ligę Sprawiedliwości". Prawda jest taka, że to stary film. Ten film ma kilka lat. Cała seria filmowa poszła w różne strony, ma swoje odnogi i to też jest bardzo spoko. Jeśli chodzi o te postaci, ich podróże i moją wizję, to chyba nie zaskoczę nikogo, że miałem większe plany. Miałem szkice i pomysły na jakieś pięć filmów. Ale teraz jestem zajęty, mam sporo rzeczy do zrobienia.