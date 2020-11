Szukasz filmu na weekend? Nie wiesz, co obejrzeć na Netflix lub HBO GO? Zebraliśmy dobre filmy na sobotni wieczór lub niedzielne popołudnie, które niedawno pojawiły się na popularnych platformach streamingowych.

Masz ochotę na dobre filmy na weekend, ale sama myśl o przeszukiwaniu przepastnych bibliotek Netfliksa i HBO GO przyprawia Cię o dreszcze? Spieszymy z pomocą! Przygotowaliśmy zestawienie różnorodnych produkcji, które idealnie sprawdzą się podczas sobotniego lub niedzielnego seansu.

Dobre filmy na weekend - Co obejrzeć online?

Jeśli jesteś na bieżąco z najważniejszymi nowościami na Netflix i premierami HBO GO, z pewnością masz już za sobą domowy pokaz "Jokera" i cały 4. sezon "The Crown", o pochłonięciu "Gambitu królowej" nie wspominając. Na naszej liście znajdziesz propozycje lekkiej, acz inteligentnej rozrywki, filmy podobne do "Gambitu Królowej" czy "The Crown", a także patriotyczne freski i polityczne dramaty. Krótko mówiąc - dla każdego coś miłego!

Jeśli szukasz lekkiej, niegłupiej rozrywki...

Wszystkim, którzy w weekend chcą po prostu odpocząć, oglądając coś miłego i zabawnego, co jednocześnie nie uwłacza ich inteligencji, polecamy chińskie "Kłamstewko" oraz "W deszczowy dzień w Nowym Jorku" Woody'ego Allena. Pierwsza z propozycji opowiada o Billi (Awkwafina), która powraca z USA do rodzinnego Changchun z powodu śmiertelnej choroby ukochanej babci. Nie jest jedyna, bo na pożegnanie ze staruszką zjeżdża się cała rodzina. Tyle, że sama zainteresowana nie ma pojęcia o prawdziwym powodzie rodzinnego zjazdu, gdyż bliscy ukrywają przed nią, że umiera.

Oglądaj

"W deszczowy dzień w Nowym Jorku" to ostatni film Woody'ego Allena wypełniony po brzegi gwiazdami kina. Gatsby (Timothée Chalamet) zabiera swoją dziewczynę Ashleigh (Elle Fanning) do ukochanego Nowego Jorku, jednak na miejscu ich ścieżki się rozchodzą. Każde z osobna przeżywa pełne humoru przygody z fascynującymi nowojorczykami, w których wcielają się m.in. Jude Law, Diego Luna i Selena Gomez.

Oglądaj

"Kłamstewko" jest dostępne na HBO GO. "W deszczowy dzień w Nowym Jorku" obejrzysz na Netflix.

Jeśli obejrzałeś/obejrzałaś już "The Crown 4" i chcesz więcej...

Dla fascynatów brytyjskiej monarchii przygotowaliśmy osobne zestawienie, w którym znajdziecie dokumenty na temat rodziny Windsorów i księżnej Diany. Jeśli jednak wolicie oglądać królewskie dzieje w filmach fabularnych, koniecznie sięgnijcie po produkcję z udziałem Margot Robbie i Saoirse Ronan pt. "Maria Królowa Szkotów". Film w bibliotece Netfliksa jest już co prawda od października, ale na fali popularności "The Crown 4" na pewno warto o nim przypomnieć.

Oglądaj

Jeśli fascynują Cię seryjni mordercy...

Z zapartym tchem śledzisz opowieści o seryjnych zabójcach? "Psychika mordercy" to coś dla Ciebie. Ten dokument wyprodukowany i wyreżyserowany przez nagrodzonego Oscarem Alexa Gibneya skupia się na psychiatrze sądowej, dr Dorothy Otnow Lewis, która całe życie spędziła na badaniach psychiki seryjnych morderców, w tym m.in. Teda Bundy'ego. Na podstawie swojej wieloletniej pracy opracowała teorię na temat tego, co czyni z człowieka zabójcę. Film, którego oryginalny tytuł to "Crazy, not insane" jest dostępny w serwisie HBO GO od 19 listopada.

Oglądaj

Jeśli szukasz filmu podobnego do "Gambitu królowej"...

Dla wszystkich, którzy dzięki "Gambitowi królowej" odkryli w sobie pasję do szachów (a przynajmniej do oglądania, jak grają w nie inni), Netflix w swojej listopadowej ofercie umieścił polską produkcję z hollywoodzką obsadą. "Ukryta gra" to film o szachowym pojedynku z czasów zimnej wojny z Billem Pullmanem i Robertem Więckiewiczem w rolach głównych. Więcej filmów podobnych do "Gambitu królowej" znajdziesz w naszym osobnym zestawieniu.

Oglądaj

Jeśli nadal świętujesz 11 listopada...

Z okazji Święta Niepodległości na platformie Netflix wylądowało sporo filmów o polskiej historii. Miłośnicy wojennych produkcji skupionych na dziejach rodzimych żołnierzy, w najbliższy weekend mogą nadrobić zaległości, oglądając filmy "303. Bitwa o Anglię" czy "1920. Wojna i miłość", a także obejrzeć świeżo dodane "Legiony" z Mirosławem Baką, Janem Fryczem i Sebastianem Fabijańskim w obsadzie.

Oglądaj

Jeśli wciąż żyjesz wyborami w USA...

Jeśli kilkutygodniowa medialna potyczka między Joe Bidenem a Donaldem Trumpem to dla Ciebie wciąż za mało, dawkę wrażeń wprost z Białego Domu dostarczy Ci "Vice" z nominowanym do Oscara Christianem Balem w roli Dicka Cheneya, wiceprezydenta USA za kadencji George’a W. Busha, który dzięki swojej politycznej zręczności (mimo tytułu "vice") stał się jednym z najpotężniejszych ludzi na świecie. Podobne emocje dostarczą Ci także najlepsze seriale polityczne.

Oglądaj

Dobre filmy na weekend - lista tytułów

Poniżej zamieszczamy opisane wyżej dobre filmy na weekend w formie wygodnej listy. Planujesz obejrzeć któryś z nich?

Nie zainteresowała Cię żadna z naszych propozycji? Zawsze możesz znaleźć dobre filmy na weekend na własną rękę. W naszym serwisie znajdziesz pełne listy listopadowych nowości na Netflix i HBO GO.