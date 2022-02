"Doctor Strange 2" - czy w filmie zadebiutuje nowy Iron Man? Może go zagrać... Tom Cruise

Czy w filmie "Doctor Strange in the Multiverse of Madness" pojawi się Tom Cruise w roli Iron Mana z innego wymiaru? Fani odchodzą od zmysłów po premierze nowego zwiastuna produkcji.

Doctor Strange 2 - czy w filmie pojawi się Tom Cruise?

Multiwersum w MCU rozhulało się na całego, więc twórcy mają możliwość wcielania w życie najbardziej szalonych, zaskakujących i radujących widzów scenariuszy, czego przykładem może być fabuła filmu "Spider-Man: No Way Home", która była swego rodzaju złożeniem hołdu poprzednim seriom o pajęczym herosie. To jednak ma być dopiero początek łączenia przyszłości z przeszłością i scenariuszy typu: "a co by było, gdyby...?".

Jednym z takich scenariuszy jest fakt, że rola Iron Mana pierwotnie miała trafić właśnie do wspomnianego wyżej Toma Cruise'a. Tak się jednak nie stało i w wyniku zawirowań wokół filmu, swoją karierę odbudował Robert Downey Jr., który obecnie jest niemalże synonimiczny z postacią Człowieka w żelaznej zbroi. Wielu fanów spekuluje jednak, że Cruise jednak doczeka się występu w roli Tony'ego Starka, a nastąpi to właśnie w nadchodzącym filmie "Doctor Strange in the Multiverse of Madness".

Nowy zwiastun zaprezentowany podczas Super Bowl 2022 zasugerował, że w nowych przygodach Doktora Strange'a poznamy kolejne postacie pochodzące z alternatywnych światów, w tym Charlesa Xaviera - lidera X-Men, którego ponownie miał zagrać Patrick Stewart. Według domysłów miałby być członkiem grupy Illuminati, w skład której może wchodzić Tony Stark z innego wymiaru.

W zwiastunie pojawia się postać, która na pierwszy rzut oka nieco przypomina Iron Mana. Według domysłów fanów, ta wersja "bohatera" to złowieszczy Tony Stark, znany w komiksach Marvela jako Superior Iron Man.

Analiza fragmentu sceny, w której pojawia się tajemnicza postać, prowadzi również do innych możliwości. Osobę otacza poświata, która do złudzenia przypomina energię pojawiającą się wokół Kapitan Marvel. Są więc też zdania, że w zapowiedzi nie widzimy wcale nowego Iron Mana, a alternatywną wersję kosmicznej bohaterki, którą jest Monica Rambeau grana przez Teyonah Parris.

Wszystko dowiemy się 6 maja 2022 roku, kiedy to film "Doctor Strange in the Multiverse of Madness" w reżyserii Sama Raimiego ma trafić do kin. W produkcji wystąpią Benedict Cumberbatch, Elizabeth Olsen, Benedict Wong, Rachel McAdams, Chiwetel Ejiofor oraz Xochitl Gomez, która wcieli się w Amerikę Chavez.